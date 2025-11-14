ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2

14.11.2025, MForum.ru

Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 для пользователей iPhone примерно через неделю после выпуска первой бета-версии для разработчиков. Наряду с iOS 26.2 beta 2, iPadOS 26.2 beta 2 также доступна для скачивания.

Обновление iOS 26.2 beta 2 содержит общие системные улучшения и исправления ошибок. Хотя в официальном списке изменений не указаны какие-либо существенные дополнения, в нем отмечается, что пользователи могут столкнуться с проблемами с функциональностью AirDrop.

Обновление доступно для загрузки по OTA через приложение "Настройки" для зарегистрированных разработчиков, которые уже участвуют в первой бета-версии. Ожидается, что Apple выпустит публичную бета-версию в ближайшее время, а стабильная публичная версия, вероятно, появится в декабре.