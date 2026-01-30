Интернет. ИИ: Обзор рынка ИИ-браузеров от AI Port

30.01.2026, MForum.ru

AI Port (международное сообщество экспертов по ИИ) опубликовало новый обзор по рынку ИИ-браузеров, о его изменениях и игроках. Помимо международных игроков туда попал и Яндекс Браузер.

В течение двух десятилетий браузер представлял собой статичное окно — всю работу выполняли вы. В 2025 году браузер незаметно эволюционировал в среду, дополненную искусственным интеллектом. Считается, что это сделано для того, чтобы ускорить работу с веб-страницами, снизить усилия человека. Пока что это, нередко, оборачивается огрублением - вместо точных результатов, которые есть в сети, браузеры с ИИ предлагают справки, которые зачастую не содержат информацию, необходимую пользователю и которую он мог бы получить в хоте традиционного пользования.

Тем не менее, все больше производителей браузеров идут на ИИ-интеграцию.

Ряд браузеров, как считают эксперты, уже формируют то, как люди пользуются интернетом. Я бы уточнил - как "многие люди", а вскоре, как "большинство людей" будут пользоваться интернетом.

Gemini Chrome

Gemini Chrome - среда с поддержкой ИИ для автоматизированных рабочих процессов. Gemini может считывать текущую страницу, переписывать текст, анализировать PDF-файлы и документы, а также поддерживать заполнение форм и другие управляемые рабочие процессы.

Например, можно открыть статью в блоге о email-маркетинге и написать: «Используйте советы и лучшие практики, изложенные в этой статье, чтобы создать для меня убедительное письмо с холодным предложением».

Главное преимущество Chrome — его распространенность: ИИ интегрирован непосредственно в существующие модели поведения пользователей в браузере, обеспечивая им беспрепятственный доступ в рамках привычного интерфейса.

Microsoft позиционирует Edge как браузер для работы

Copilot помогает пользователям обобщать данные с панелей мониторинга, анализировать документы SharePoint или OneDrive, работать с электронными таблицами, составлять электронные письма или краткие описания задач, а также запускать действия во всем пакете Microsoft 365.

Один-единственный запрос может выглядеть так: «Проанализируй эту панель мониторинга продаж, выдели аномалии и составь итоговое электронное письмо для руководства».

Это не столько «ИИ для просмотра веб-страниц», сколько «ИИ, встроенный в каждую рабочую задачу», выполняемую через браузер.

Браузер Яндекс + ИИ Алиса

Alice AI от Yandex представляет собой одну из наиболее глубоко интегрированных концепций ИИ на рынке браузеров, внедряя интеллект во весь процесс просмотра веб-страниц, а не ограничивая его одной функцией.

Система ИИ Alice AI способна анализировать текст, изображения, видео, PDF-файлы и ссылки. Это позволяет пользователям напрямую взаимодействовать с контентом, задавать вопросы, извлекать полезную информацию или переписывать текст в определенном стиле.

Ожидается, что со временем Alice AI будет поддерживать более сложные многоэтапные взаимодействия, такие как помощь в навигации, заполнение форм и планирование более сложных сценариев, например, изучение мест назначения и составление маршрутов.

Такой подход делает интеллектуальные функции неотъемлемой частью того, как браузер понимает контент и поддерживает принятие решений.

Opera + Aria AI

Aria — это попытка Opera переосмыслить пользовательский интерфейс браузера с нуля. По задумке она может составлять краткие обзоры статей, переписывать контент, находить источники, автоматически управлять вкладками и реорганизовывать рабочее пространство браузера.

Например, пользователи могут сказать: «Закрыть все вкладки с покупками, оставить только вкладки с исследованиями, сгруппировать их и подвести итог по каждой группы».

Opera пытается переосмыслить пользовательский интерфейс браузера, исходя из идеи, что ИИ-помощник должен управлять потоком информации, а не просто отвечать в чате.

Новые браузеры с ИИ

Браузеры, упомянутые ниже в этой группе экспериментируют с дизайном, ориентированным на ИИ, новыми рабочими процессами и подходами, направленными на обеспечение конфиденциальности. Давайте заглянем в будущее этой категории.

Brave + Leo AI

Brave Leo AI создает стек ИИ, ориентированный на конфиденциальность. Leo использует локальные и гибридные модели, позволяя пользователям обобщать, переводить и анализировать контент без отправки данных в облако. Это делает просмотр с помощью ИИ более безопасным по умолчанию. Например, можно попросить: «Обобщи этот 20-страничный PDF-файл локально и переведи ключевые абзацы на испанский язык».

SigmaOS

SigmaOS рассматривает работу как конвейер, а не как набор вкладок. Ее инструмент на основе ИИ, Airis, превращает открытые страницы в источники для составления черновиков, резюме и структурированного создания задач.

SigmaOS напоминает смесь Notion, Chrome и ChatGPT, позволяя выполнять такие запросы, как: «Превратите эти восемь открытых вкладок в план проекта с задачами, сроками и черновиками».

Orion (от kagi)

Orion сочетает в себе легковесный браузер и Kagi, платную поисковую систему, ориентированную на конфиденциальность. Этот нишевый, но влиятельный сегмент предназначен для пользователей, готовых платить за «отсутствие рекламы, информационного шума и высококачественные ответы».

Это позволяет выполнять запросы типа: «Укажите 5 наиболее авторитетных источников по этой теме и игнорируйте контент, ориентированный на SEO-оптимизацию».

Vivaldi

Vivaldi не делает ставку исключительно на использование ИИ в браузерах. Вместо этого компания фокусируется на инструментах, повышающих личную продуктивность и возможности персонализации, ориентируясь на пользователей, которые ценят контроль и индивидуальность больше, чем чрезмерную автоматизацию.

Соседние слои ИИ меняют подход к просмотру веб-страниц.

Эти продукты не являются полноценными браузерами, но они призваны существенно изменить то, как люди взаимодействуют с интернетом, добавляя интеллектуальные функции, основанные на существующем поведении пользователей при просмотре веб-страниц.

Perplexity Comet, например, заменяет традиционный поиск на многоэтапный алгоритм, ориентированный на получение информации. Например: «Сравните эти 5 ETF, извлеките показатели волатильности и сгенерируйте одностраничный инвестиционный обзор».

OpenAI Atlas рассматривает браузер как управляемую среду, обеспечивая интерактивное взаимодействие между вкладками для таких задач, как продление страхового полиса или загрузка документов.

Claude для Chrome добавляет поддержку перезаписи страниц, извлечения данных и чтения длинных текстов.

Расширения ChatGPT предоставляют функции суммирования, поиска информации и упрощенные действия на страницах.

Технология Apple Intelligence дополняет Safari инструментами для создания и написания кратких обзоров и текстов, доступными непосредственно на устройстве.

Rewind AI превращает обычный просмотр веб-страниц в систему памяти с возможностью поиска, позволяя выполнять такие запросы, как: «Найдите статью, которую я читал в прошлый четверг, об искусственном интеллекте, встроенном в устройство».

Ключевые тенденции, формирующие категорию браузеров с искусственным интеллектом.

Гонка браузеров с искусственным интеллектом — это не просто добавление чат-бота в боковую панель. За кулисами скрываются несколько структурных изменений, которые переосмысливают саму суть просмотра веб-страниц.

Браузер превращается в интеллектуальное рабочее пространство.

Адресная строка становится местом, где интерпретируются намерения пользователя, а не просто выполняются запросы. Вместо поиска → клика → ручного действия пользователи все чаще полагаются на помощь ИИ для упрощения поиска, сравнения и заполнения форм.

URL-адрес постепенно теряет значение основной точки входа.

URL-адреса и посещения страниц больше не являются основной точкой входа. Контекстные подсказки и постоянное понимание все чаще определяют то, как пользователи взаимодействуют с информацией.

Искусственный интеллект становится основным уровнем навигации.

Пользователи хотят получать ответы, сводки и принимать решения быстрее, а не бесконечно переходить по ссылкам. В браузерах с поддержкой ИИ традиционная навигация становится запасным вариантом, а не навигацией по умолчанию.

Понимание страниц становится мультимодальным.

Теперь ИИ понимает не только текст, но и макеты, изображения, таблицы, PDF-файлы и смешанные медиафайлы. Это позволяет извлекать и анализировать информацию, которая все чаще соперничает с пониманием человеком структурированных текстов.

Встроенные в устройство vs облачных решений

Искусственный интеллект определит пользовательский опыт. Некоторые платформы отдают приоритет конфиденциальности и встроенному интеллекту, в то время как другие полагаются на облачные модели. Это разделение повлияет на производительность, доверие и то, как пользователи хранят свой цифровой контекст.

Браузеры, ориентированные на повышение производительности, создают отдельные ниши.

Мощные браузеры, такие как SigmaOS и Comet, не стремятся к массовому распространению. Они создают среды, ориентированные на рабочие процессы, которые все чаще конкурируют с такими инструментами, как Notion и платформами управления проектами.

Заключение

Браузер перестал быть просто окном в интернет. Он превращается в интеллектуальный слой — осознающий происходящее на экране, способный понимать контекст и все чаще оказывающий помощь в выполнении повседневных задач.

В Chrome, Edge, Yandex, Opera и новой волне конкурентов направление очевидно: просмотр веб-страниц смещается от «нажми и прочитай» к «сформули намерение и позволь браузеру упростить работу».

В ближайшем будущем пользователи смогут задать вопрос: «Помогите мне спланировать бюджетную поездку на выходные», и браузер сравнит варианты, отфильтрует результаты на основе предпочтений, выявит соответствующие ограничения и упорядочит результаты — и все это без необходимости открывать десятки вкладок.

Следующий этап – это не просто ИИ-помощники внутри браузеров. Это браузеры, которые ведут себя не как пассивные наблюдатели, а как интеллектуальные системы, преобразуя то, как мы находим, понимаем и используем информацию в интернете.

Как думаете, какое из этих изменений, скорее всего, окажет наибольшее влияние на процесс просмотра веб-страниц к концу 2026 года?

