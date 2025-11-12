Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах

12.11.2025, MForum.ru

ZTE готовится расширить линейку Blade новым смартфоном. Если судить,по попавшему в сеть рендеру, новинка довольно похожа на iPhone 17 Pro.

Известный искатель утечек Эван Бласс (Evan Blass) показал дизайн предстоящего смартфона ZTE Blade V80 Vita в социальной сети X. Смартфон оснащен большим модулем задней камеры, вероятно, вдохновленным стилем iPhone 17 Pro от Apple.

Судя по рендеру, смартфона ZTE Blade V80 Vita оснащен строенной тыловой камерой со светодиодной вспышкой, расположенной в правом дальнем углу модуля, и характерным красным кругом с надписью ‘Neo’ внутри него. Также на изображении также видна красная кнопка включения.

У смартфона ZTE Blade V80 Vita плоский дисплей с заметными рамками и утолщенным подбородком. В верхней части дисплея имеется отверстие для фронтальной камеры. ZTE Blade V80 Vita также сохранил 3,5-мм разъем для наушников. Других подробностей не сообщается.