Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально

13.11.2025, MForum.ru

Nubia V80 Design была незаметно представлена на нескольких рынках. Обратите внимание, что это та же модель, что и ZTE Blade V80 Vita, поэтому не исключено ее появления в разных странах с другим названием.

В основу Nubia V80 Design положен 6,75–дюймовый ЖК-дисплей разрешением 900 x 1940 пикселей с плотностью 317 точек на дюйм. Экран работает с частотой обновления 120 Гц и может достигать максимальной яркости 1000 нит. В вырез экрана встроена 16-мегапиксельная селфи-камера, но сканера отпечатков пальцев в экране нет, он расположен сбоку.

Толщина корпуса nubia V80 составляет 7,7 мм, а вес - 191 г. Внутри находится аккумулятор емкостью 5000 мАч, который способен заряжаться при мощности 22,5 Вт. Также есть обратная зарядка мощностью 10 Вт.

На задней панели Nubia V80 Design размещена “50–мегапиксельная камера с искусственным интеллектом”. Хотя модель камеры содержит три видимых объектива, но кажутся чем-то вроде приманки. Насколько мы можем судить, рядом с основным 50-мегапиксельным сенсором находится только 2 Мп сенсор для определения глубины сцены.

Nubia V80 Design базируется на 12 нм чипсете Unisoc T7280 с 2 ядрами Cortex-A75 с частотой 2,2 ГГц, 6 ядрами A55 с частотой 1,8 ГГц и графическим процессором Mali-G57 MP1. Новинка оснащена до 8 Гб оперативной памяти, которая может быть расширена за счет дополнительной виртуальной памяти (до 12 ГБ).

В Nubia V80 Design имеется 256 ГБ встроенной памяти без возможности расширения. Смартфон поддерживает две SIM-карты (но только 4G-сети). Из дополнительных возможностей подключения отметим NFC (зависит от региона) и 3,5-мм разъем для наушников.

Также в Nubia V80 Design доступна функция автономной связи nubia Linkfree, которая работает по Bluetooth и позволяет осуществлять голосовые вызовы и обмен сообщениями даже за пределами зоны действия сотовой связи. Дальность действия составляет до нескольких сотен метров, но зависит от местности.

Помимо камеры, программное обеспечение на базе Android 16 обладает рядом других функций искусственного интеллекта: перевод в режиме реального времени, обнаружение мошенничества, написание текстов, интеллектуальные ответы, редактирование и трансформация изображений, создание обоев и многое другое.

Купить Nubia V80 Design можно в четырех цветах: черном Midnight Black, бледно-янтарном Pale Amber, серо-голубом Celadon Cyan и персиковом Peach Fuzz. Корпус устройства имеет класс защиты IP64 (защита от пыли и брызг).

Nubia V80 Design доступен в Малайзии по цене 570 малазийских ринггитов за устройство емкостью 8/256 ГБ (140 долларов США/120 евро). Его также можно найти на Филиппинах, где базовая модель объемом 4/256 ГБ стоит 5800 филиппинских песо (100 долларов/85 евро), а вариант объемом 8/256 ГБ - 6500 филиппинских песо (110 долларов/95 евро).