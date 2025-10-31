Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

31.10.2025, MForum.ru

Как и было обещано, iQOO представила Neo11 в Китае. Новинка ориентирована на геймеров и работает на базе Snapdragon 8 Elite SoC с игровым чипом Q2 собственной разработки iQOO.

iQOO Neo11 оснащен 6,82-дюймовым дисплеем 8T LTPO AMOLED с частотой обновления 144 Гц и разрешением 3168×1440 пикселей. Также присутствуют встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и 16-мегапиксельная камера для селфи.

Процессор Snapdragon 8 Elite SoC работает в паре с графическим процессором Adreno 830. iQOO Neo11 оснащен до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ памяти UFS 4.1. Для обеспечения стабильной работы при выполнении интенсивных задач Neo11 оснащен системой охлаждения с испарительной камерой. За автономность Neo11 от iQOO отвечает мощный аккумулятор емкостью 7500 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт.

На задней панели установлена двойная камера с 50-мегапиксельным основным сенсором Sony LYT700V и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. iQOO Neo11 работает под управлением OriginOS 6 на базе операционной системы Android 16. Также отметим Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и стереодинамики.

iQOO Neo11 получил степень защиты от пыли и воды IP68 и IP69, а также металлический корпус. Купить новинку можно в цветах Light White, Pixel Orange, Facing the Gale и Shadow Black. В варианте Facing the Gale задняя панель может менять цвет. Толщина составляет 8,05 мм, а вес - около 216 г.

В настоящее время iQOO Neo11 можно приобрести в Китае на официальном сайте iQOO. Его цена составляет 2599 юаней (365 долларов) за вариант с 12 ГБ/256 ГБ памяти, 2899 юаней (410 долларов) за модель с 16 ГБ/256 ГБ памяти и 2999 юаней (425 долларов) за вариант с 12 ГБ/512 ГБ памяти. Также есть также модель объемом 16 ГБ/512 ГБ по цене 3299 юаней (465 долларов) и вариант объемом 16 ГБ/1 ТБ по цене 3799 юаней (535 долларов).