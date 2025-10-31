Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

MForum.ru
31.10.2025,
Как и было обещано, iQOO представила Neo11 в Китае. Новинка ориентирована на геймеров и работает на базе Snapdragon 8 Elite SoC с игровым чипом Q2 собственной разработки iQOO.
iQOO Neo11 оснащен 6,82-дюймовым дисплеем 8T LTPO AMOLED с частотой обновления 144 Гц и разрешением 3168×1440 пикселей. Также присутствуют встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и 16-мегапиксельная камера для селфи.
Процессор Snapdragon 8 Elite SoC работает в паре с графическим процессором Adreno 830. iQOO Neo11 оснащен до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ памяти UFS 4.1. Для обеспечения стабильной работы при выполнении интенсивных задач Neo11 оснащен системой охлаждения с испарительной камерой. За автономность Neo11 от iQOO отвечает мощный аккумулятор емкостью 7500 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт.
На задней панели установлена двойная камера с 50-мегапиксельным основным сенсором Sony LYT700V и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. iQOO Neo11 работает под управлением OriginOS 6 на базе операционной системы Android 16. Также отметим Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и стереодинамики.
iQOO Neo11 получил степень защиты от пыли и воды IP68 и IP69, а также металлический корпус. Купить новинку можно в цветах Light White, Pixel Orange, Facing the Gale и Shadow Black. В варианте Facing the Gale задняя панель может менять цвет. Толщина составляет 8,05 мм, а вес - около 216 г.
В настоящее время iQOO Neo11 можно приобрести в Китае на официальном сайте iQOO. Его цена составляет 2599 юаней (365 долларов) за вариант с 12 ГБ/256 ГБ памяти, 2899 юаней (410 долларов) за модель с 16 ГБ/256 ГБ памяти и 2999 юаней (425 долларов) за вариант с 12 ГБ/512 ГБ памяти. Также есть также модель объемом 16 ГБ/512 ГБ по цене 3299 юаней (465 долларов) и вариант объемом 16 ГБ/1 ТБ по цене 3799 юаней (535 долларов).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Lava Play Ultra – первый игровой смартфон от Lava / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru
28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru