Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

31.10.2025, MForum.ru

Как и было обещано, iQOO представила Neo11 в Китае. Новинка ориентирована на геймеров и работает на базе Snapdragon 8 Elite SoC с игровым чипом Q2 собственной разработки iQOO.

Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

iQOO Neo11 оснащен 6,82-дюймовым дисплеем 8T LTPO AMOLED с частотой обновления 144 Гц и разрешением 3168×1440 пикселей. Также присутствуют встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и 16-мегапиксельная камера для селфи.

Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

Процессор Snapdragon 8 Elite SoC работает в паре с графическим процессором Adreno 830. iQOO Neo11 оснащен до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ памяти UFS 4.1. Для обеспечения стабильной работы при выполнении интенсивных задач Neo11 оснащен системой охлаждения с испарительной камерой. За автономность Neo11 от iQOO отвечает мощный аккумулятор емкостью 7500 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт.

Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

На задней панели установлена двойная камера с 50-мегапиксельным основным сенсором Sony LYT700V и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. iQOO Neo11 работает под управлением OriginOS 6 на базе операционной системы Android 16. Также отметим Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и стереодинамики.

Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

iQOO Neo11 получил степень защиты от пыли и воды IP68 и IP69, а также металлический корпус. Купить новинку можно в цветах Light White, Pixel Orange, Facing the Gale и Shadow Black. В варианте Facing the Gale задняя панель может менять цвет. Толщина составляет 8,05 мм, а вес - около 216 г.

Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

В настоящее время iQOO Neo11 можно приобрести в Китае на официальном сайте iQOO. Его цена составляет 2599 юаней (365 долларов) за вариант с 12 ГБ/256 ГБ памяти, 2899 юаней (410 долларов) за модель с 16 ГБ/256 ГБ памяти и 2999 юаней (425 долларов) за вариант с 12 ГБ/512 ГБ памяти. Также есть также модель объемом 16 ГБ/512 ГБ по цене 3299 юаней (465 долларов) и вариант объемом 16 ГБ/1 ТБ по цене 3799 юаней (535 долларов).

Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Lava Play Ultra – первый игровой смартфон от Lava / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru

30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru

29.10. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru

28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru

27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: