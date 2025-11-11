Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra

MForum.ru
11.11.2025,
Samsung Galaxy S25 Ultra поставляется с проводной зарядкой мощностью 45 Вт. По слухам, его преемник (в лице Galaxy S26 Ultra) будет поддерживать проводную зарядку мощностью 60 Вт. Кроме того, по данным UniverseIce, скорость беспроводной зарядки S26 Ultra также будет увеличена.
По словам источника, Samsung Galaxy S26 Ultra будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 25 Вт, что на 10 Вт быстрее, чем у S25 Ultra. Galaxy S25 Ultra также поддерживает обратную беспроводную зарядку мощностью 4,5 Вт, но пока неясно, будет ли S26 Ultra работать с такой же скоростью или быстрее.
Что касается других моделей линейки Galaxy S26, то Galaxy S26 и Galaxy S26 +, как сообщается, будут поддерживать беспроводную зарядку мощностью 20 Вт, в отличие от своих предшественников, которые поддерживали беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.
UniverseIce также поделилась размерами Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra, уточнив: "То, что вы видите сейчас, является стандартным ответом, официальными и точными данными. Пожалуйста, используйте это в качестве стандарта". По данным источника, Samsung Galaxy S26 Ultra будет иметь размеры 163,6 мм x 78,1 мм x 7,9 мм, в то время как размеры Galaxy S26 составят 149,4 мм x 71,5 мм x 6,9 мм.
В недавнем отчете утверждалось, что размеры Galaxy S26 составят 149,5 x 71,6 x 7,24 мм, до этого, по слухам, его размеры составляли 149,3 x 71,4 x 6,96 мм, поэтому придется дождаться официального анонса, чтобы узнать точные размеры Galaxy S26.
© Антон Печеровый,
