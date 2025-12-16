Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном

16.12.2025, MForum.ru

Компания Vivo представила на китайском рынке специальную версию своего флагманского планшета — Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition. Новинка сохранила всю мощь оригинальной модели, но получила ключевое обновление — дисплей с матовым покрытием, призванным сделать длительную работу и творчество более комфортными для глаз.

Основным отличием новой версии стал экран с технологией Soft Light Display. Специальное покрытие призвано значительно снижать блики и отражения, что особенно важно при работе в условиях яркого освещения. Это делает планшет более ориентированным на профессионалов, дизайнеров и студентов, проводящих много времени за чтением и редактированием.

Дисплей сохранил характеристики базовой модели: 13-дюймовую панель разрешением 3.1K (3096×2064) c частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Также реализована фирменная технология двустороннего ввода света для повышения эффективности подсветки.

Внутри Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition установлен один из самых мощных мобильных чипсетов — MediaTek Dimensity 9400. Чтобы обеспечить его стабильную работу без перегрева, используется массивная система охлаждения с паровой камерой площадью 40 600 мм².

Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition работает на оболочке OriginOS 5 с улучшенными функциями многозадачности и поддержкой ПК-уровня работы с документами WPS. Для творчества и работы предлагается полный набор аксессуаров: стилус Pencil 3, клавиатура Smart Touch Keyboard 5 Pro и умная обложка.

Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition получил аккумулятор ёмкостью 12 050 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Для полного погружения в контент используется система из восьми динамиков. При этом устройство остаётся невероятно тонким (всего 5.96 мм) и лёгким (578 граммов).

Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition уже поступил в продажу в Китае в двух конфигурациях: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ за 3 699 юаней (~$524) и 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ с ценой 4 199 юаней (~$595).

С выходом Soft Light Edition, Vivo делает целенаправленный шаг, чтобы закрепиться в премиум-сегменте планшетов для продуктивной работы, сделав ставку на уникальный экран, который отличает его от конкурентов с глянцевыми дисплеями.