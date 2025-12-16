Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном

MForum.ru

Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном

16.12.2025, MForum.ru

Компания Vivo представила на китайском рынке специальную версию своего флагманского планшета — Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition. Новинка сохранила всю мощь оригинальной модели, но получила ключевое обновление — дисплей с матовым покрытием, призванным сделать длительную работу и творчество более комфортными для глаз.

Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном

Основным отличием новой версии стал экран с технологией Soft Light Display. Специальное покрытие призвано значительно снижать блики и отражения, что особенно важно при работе в условиях яркого освещения. Это делает планшет более ориентированным на профессионалов, дизайнеров и студентов, проводящих много времени за чтением и редактированием.

Дисплей сохранил характеристики базовой модели: 13-дюймовую панель разрешением 3.1K (3096×2064) c частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Также реализована фирменная технология двустороннего ввода света для повышения эффективности подсветки.

Внутри Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition установлен один из самых мощных мобильных чипсетов — MediaTek Dimensity 9400. Чтобы обеспечить его стабильную работу без перегрева, используется массивная система охлаждения с паровой камерой площадью 40 600 мм².

Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition работает на оболочке OriginOS 5 с улучшенными функциями многозадачности и поддержкой ПК-уровня работы с документами WPS. Для творчества и работы предлагается полный набор аксессуаров: стилус Pencil 3, клавиатура Smart Touch Keyboard 5 Pro и умная обложка.

Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном

Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition получил аккумулятор ёмкостью 12 050 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Для полного погружения в контент используется система из восьми динамиков. При этом устройство остаётся невероятно тонким (всего 5.96 мм) и лёгким (578 граммов).

Vivo Pad 5 Pro Soft Light Edition уже поступил в продажу в Китае в двух конфигурациях: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ за 3 699 юаней (~$524) и 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ с ценой 4 199 юаней (~$595).

С выходом Soft Light Edition, Vivo делает целенаправленный шаг, чтобы закрепиться в премиум-сегменте планшетов для продуктивной работы, сделав ставку на уникальный экран, который отличает его от конкурентов с глянцевыми дисплеями.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru

26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru

15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru

14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru

10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: