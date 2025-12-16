Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A

16.12.2025, MForum.ru

Компания Honor расширила присутствие в бюджетном сегменте, представив в Китае смартфон Honor Play 60A. Смартфон ориентирован на массового потребителя, предлагая большую диагональ экрана, поддержку 5G и ёмкую батарею в относительно тонком и лёгком корпусе по доступной цене.

Устройство оснащено 6.75-дюймовым TFT LCD-дисплеем разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей). Для комфортного просмотра реализованы режимы защиты зрения и эмуляции естественного света.

Основой аппаратной части стал процессор MediaTek Dimensity 6300, который работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Эта платформа обеспечивает базовую производительность для повседневных задач и, что важно, поддержку сетей 5G. Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5300 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт.

Фотосъёмку обеспечивает простая система: 13-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная камеры с возможностью записи видео в 1080p.

Honor Play 60A работает на фирменной оболочке MagicOS 9.0, основанной на Android 15. В арсенале также есть разблокировка по лицу, стереозвук с технологией Honor Sound, разъём для наушников 3.5 мм и современный порт USB-C.

Honor Play 60A будет доступен в трёх цветах: Lake Blue, Azure Sky и Inky Black Rock. Единственная конфигурация 6/128 ГБ оценена в 1599 юаней (около $226). На данный момент информация о стартовых предложениях или выходе устройства за пределы Китая не раскрывается.

Honor Play 60A занимает нишу доступного смартфона с поддержкой 5G. Его основными конкурентами на локальном рынке станут аналогичные модели от Xiaomi, Oppo и vivo в том же ценовом сегменте, где ключевыми аргументами становятся размер экрана и время автономной работы.