Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально

12.11.2025

Компания Vivo представила смартфон Y500 Pro, причем новинку нельзя считать минимальным обновлением предшественника.

Смартфон работает немного быстрее благодаря SoC MediaTek Dimensity 7400 (по сути, является той же SoC, что и 7300 в Y400 Pro, но с тактовой частотой на 100 МГц выше). Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Гб. Кроме того, для встроенной памяти в vivo Y500 Pro используется UFS 3.1, что быстрее UFS 2.2 его предшественника.

Vivo Y500 Pro оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Diamond Shield. Это панель немного меньшего размера, чем у ее предшественника с диагональю 6,77 дюйма. Однако, новый телефон немного тяжелее своего предшественника.

Зато Vivo улучшила его защиту от пыли и влаги – новинка соответствует классу IP68/IP69. Кроме того, vivo Y500 Pro более устойчив к падениям и получил первый в отрасли сертификат надежности по национальному стандарту.

Еще одним важным улучшением Y500 Pro по сравнению с Y400 Pro стал аккумулятор. Его емкость составляет 7000 мАч (на 22% больше, чем у предшественника) и он поддерживает зарядку мощностью 90 Вт.

Также обновлена основная камера, теперь это 200 Мп сенсор размером 1/1,56 дюйма. Разрешение сэлфи камеры осталось прежним – 32 Мп при апертуре объектива f/ 2.5.

Vivo Y500 Pro выпускается в цветах Auspicious Cloud, Light Green, Soft Powder и Titanium Black. Базовая модель 8/128 ГБ стоит 1799 юаней (218 евро, 22 400 индийских рупий), 8/256 ГБ - 1999 юаней (242 евро, 24 900 индийских рупий), 12/256 ГБ - 2299 юаней (280 евро, 28 600 индийских рупий). Топовая модель 12/512 ГБ оценена в 2 599 (315 евро, 32 300 индийских рупий).

© Антон Печеровый, MForum.ru

