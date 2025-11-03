Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5

MForum.ru
03.11.2025,
Honor Magic Pad 3 Pro стал первым в мире планшетом на базе чипсета Snapdragon 8 Elite 5-го поколения. Но в 2026 году планшетов на базе этого чипсета станет больше, а одним из них может оказаться Lenovo Legion Y700 2026.
По данным Digital Chat Station Lenovo Legion Y700 2026 будет оснащен компактной 8,8-дюймовой ЖК-панелью, поддерживающей разрешение 3K и частоту обновления 165 Гц. Основой его аппаратной платформы станет чип Snapdragon 8 Elite 5-го поколения, который будет дополнен блоком охлаждения на базе паровой камеры с большой площадью рассеивания тепла. За автономность Legion Y700 2026 будет отвечать аккумулятор емкостью 9000 мАч, но пока нет информации о возможностях быстрой зарядки.
Анонс Lenovo Legion Y700 2026 ожидается в первой половине 2026 года. Эта новинка придет на смену Legion Y700 (Gen 4), который дебютировал в Китае в мае текущего года. Legion Y700 (Gen 4) оснащен 8,8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 3K (1904 x 3040 пикселей) с частотой обновления 165 Гц, базируется на чипсете Snapdragon 8 Elite, дополненном до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ памяти UFS 4.1.
Емкость АКБ Legion Y700 (Gen 4) – 7600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 68 Вт и байпасной подзарядки. Он оснащен 8-мегапиксельной камерой спереди и 50-мегапиксельной одиночной камерой со светодиодной вспышкой сзади. Также в наличии пара динамиков настроенных компанией JBL и пара портов USB-C, которые можно использовать как для прослушивания звука, так и для зарядки и передачи данных.
Legion Y700 (Gen 4)
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Fujitsu Arrows F-51F представлен официально / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный планшет Lenovo Tab / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500 / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru
28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru