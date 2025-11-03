Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5

03.11.2025, MForum.ru

Honor Magic Pad 3 Pro стал первым в мире планшетом на базе чипсета Snapdragon 8 Elite 5-го поколения. Но в 2026 году планшетов на базе этого чипсета станет больше, а одним из них может оказаться Lenovo Legion Y700 2026.

По данным Digital Chat Station Lenovo Legion Y700 2026 будет оснащен компактной 8,8-дюймовой ЖК-панелью, поддерживающей разрешение 3K и частоту обновления 165 Гц. Основой его аппаратной платформы станет чип Snapdragon 8 Elite 5-го поколения, который будет дополнен блоком охлаждения на базе паровой камеры с большой площадью рассеивания тепла. За автономность Legion Y700 2026 будет отвечать аккумулятор емкостью 9000 мАч, но пока нет информации о возможностях быстрой зарядки.

Анонс Lenovo Legion Y700 2026 ожидается в первой половине 2026 года. Эта новинка придет на смену Legion Y700 (Gen 4), который дебютировал в Китае в мае текущего года. Legion Y700 (Gen 4) оснащен 8,8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 3K (1904 x 3040 пикселей) с частотой обновления 165 Гц, базируется на чипсете Snapdragon 8 Elite, дополненном до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ памяти UFS 4.1.

Емкость АКБ Legion Y700 (Gen 4) – 7600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 68 Вт и байпасной подзарядки. Он оснащен 8-мегапиксельной камерой спереди и 50-мегапиксельной одиночной камерой со светодиодной вспышкой сзади. Также в наличии пара динамиков настроенных компанией JBL и пара портов USB-C, которые можно использовать как для прослушивания звука, так и для зарядки и передачи данных.

Legion Y700 (Gen 4)