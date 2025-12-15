Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE

MForum.ru
15.12.2025,
Китайский телекоммуникационный гигант ZTE выводит на европейский рынок новое портативное устройство. В Польше стартовали продажи планшета ZTE Pad X1102N, который в будущем может появиться и в других странах региона. Устройство делает ставку на базовую функциональность, поддержку 5G и агрессивную ценовую политику.
Планшет оснащён 11-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1920x1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Его «сердцем» является процессор Unisoc T8100, работающий в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Главной особенностью для своего сегмента стала встроенная поддержка мобильных сетей пятого поколения (5G), что обеспечивает высокоскоростной интернет без привязки к Wi-Fi.
Ёмкость аккумулятора составляет 7670 мАч, также отметим поддержку 21-ваттной проводной зарядки. Для развлечений предусмотрена квадроакустическая система с четырьмя динамиками, а для проводных наушников сохранён классический 3.5-мм разъём. Планшет работает на Android 15 и весит 522 грамма при толщине 7.65 мм.
ZTE использует классическую для европейского рынка модель распространения через операторов связи. В Польше планшет уже предлагают операторы Orange и Plus, делая основной акцент на крайне низкие ежемесячные платежи при заключении длительного контракта. Например, трёхлетний тарифный план от Plus включает сам планшет и услуги связи всего за 27.17 злотых (около $7.54) в месяц.
При покупке устройства отдельно его цена составляет 899 злотых (около $250). Такой подход позволяет ZTE занять нишу доступного мобильного планшета для студентов, путешественников и пользователей, которым важна постоянная связь в дороге. Основными конкурентами Pad X1102N станут модели из бюджетных линеек Samsung Galaxy Tab A и Lenovo Tab M.
Таким образом, с выходом Pad X1102N ZTE укрепляет свои позиции в Европе, предлагая один из самых доступных на рынке планшетов с поддержкой 5G и долгосрочной связью по модели операторского субсидирования.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах / MForum.ru
19.11. [Новости компаний] Аналитика: В Dell’Oro по итогам 3q2025 отмечают рост рынка сетей мобильной связи на 14% за пределами падающей на 39% выручки операторов Китая / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru
15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru