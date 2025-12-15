Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE

15.12.2025, MForum.ru

Китайский телекоммуникационный гигант ZTE выводит на европейский рынок новое портативное устройство. В Польше стартовали продажи планшета ZTE Pad X1102N, который в будущем может появиться и в других странах региона. Устройство делает ставку на базовую функциональность, поддержку 5G и агрессивную ценовую политику.

Планшет оснащён 11-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1920x1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Его «сердцем» является процессор Unisoc T8100, работающий в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Главной особенностью для своего сегмента стала встроенная поддержка мобильных сетей пятого поколения (5G), что обеспечивает высокоскоростной интернет без привязки к Wi-Fi.

Ёмкость аккумулятора составляет 7670 мАч, также отметим поддержку 21-ваттной проводной зарядки. Для развлечений предусмотрена квадроакустическая система с четырьмя динамиками, а для проводных наушников сохранён классический 3.5-мм разъём. Планшет работает на Android 15 и весит 522 грамма при толщине 7.65 мм.

ZTE использует классическую для европейского рынка модель распространения через операторов связи. В Польше планшет уже предлагают операторы Orange и Plus, делая основной акцент на крайне низкие ежемесячные платежи при заключении длительного контракта. Например, трёхлетний тарифный план от Plus включает сам планшет и услуги связи всего за 27.17 злотых (около $7.54) в месяц.

При покупке устройства отдельно его цена составляет 899 злотых (около $250). Такой подход позволяет ZTE занять нишу доступного мобильного планшета для студентов, путешественников и пользователей, которым важна постоянная связь в дороге. Основными конкурентами Pad X1102N станут модели из бюджетных линеек Samsung Galaxy Tab A и Lenovo Tab M.

Таким образом, с выходом Pad X1102N ZTE укрепляет свои позиции в Европе, предлагая один из самых доступных на рынке планшетов с поддержкой 5G и долгосрочной связью по модели операторского субсидирования.

