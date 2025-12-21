Отечественное оборудование: Владимир Фрейнкман, НТЦ Протей, - разрабатывать решение для массовых 5G-сетей «в стол» - дорого

21.12.2025, MForum.ru

18.12.2025 в Москве прошел круглый стол: «Телекоммуникационная инфраструктура как основа технологического суверенитета и цифрового развития», организованный в медиацентре Российской газеты. Модерировал встречу Олег Капранов, руководитель проекта Технологии Российской газеты, эксперт РОЦИТ. Для вас – некоторые тезисы, озвученные Владимиром Фрейнкманом, вице-президентом по маркетингу и развитию бизнеса, НТЦ Протей, которые мне показались интересными.





Владимир Фрейнкман, вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса, НТЦ Протей

На 2022-й год Протей оказался «в интересном положении» - у нас были небольшие внедрения, в том числе, за рубежом.

Мы знали, что на ядро сети идет не более 10% от инвестиций операторов, но при этом это 40% от трудоемкости разработки всего, что требуется оператору. Так себе рентабельность.

Подходы у операторов безусловно очень разные. С T2 у нас форвардный контракт. Нам дают допуск на определенные сегменты публичной сети. С МТС мы начали с сегмента pLTE. И довольно много таких внедрений и с МТС, и с МегаФон. В МегаФон мы стоим сейчас в R&D-лаборатории, несколько сегментов тестируется, для IMS и для VoLTE мы уже получили так называемый «зеленый протокол» - подтверждение, что это решение можно применять на сетях общего пользования.

Мы понимаем, что нужно заниматься решением для 5G. Пока что занимаемся этим в «фоновом режиме».

Ситуация на международных рынках сейчас не простая. Поставщика из России опасаются, например, потому что у того или другого зарубежного оператора есть инвесторы из «недружественных стран».

Разрабатывать решение для массовых 5G-сетей «в стол» - дорого. Разработать его для промышленных сетей (p5G) – это вполне возможно. С коллегами из Иртеи на одном из металлургических предприятий мы уже показали успешную сессию передачи данных.

Да, мы сделаем ядро 5G для частных сетей. Но для того, чтобы сделать решение операторского класса для массовых сетей 5G, нужно пройти куда более сложный путь. И мы, и операторы, должны быть уверены, что эта разработка не будет «в стол». Очень кстати была бы господдержка. У тех, кто будет претендовать на такого рода разработку и на господдержку должны быть соответствующие технологические компетенции. Очень серьезные. Хорошей историей было бы использование механизма форвардных контрактов. Здесь есть риски, их обязательно следует поделить между игроками.

На 2022 год сети в России были построены правильно, это были хорошие сети, с хорошей архитектурой. У них был запас прочности. Мы надеемся, что несмотря на сложную ситуацию, операторы все же продолжат модернизацию сетей.

И на вопрос о перспективах экспорта

У нас нет проблемы себестоимости производства, как у производителей «железа». Кроме того, после опыта общения с техническими командами российских операторов – приходить на рынки развивающихся стран это что-то типа «легкой прогулки». Объективно – намного все проще. Но там может встречаться другая проблема – недостаточный уровень местной экспертизы, как в ряде стран Африки. Китайские поставщики эту проблему решают легко – приходят на такие рынки «большим десантом», 10-50 человек, с полным набором услуг. Которые несколько лет строят сеть «под ключ», что называется, помогают ее эксплуатировать. Мы к такому готовы не были. Проще работать с операторами, у которых есть своя экспертиза, таких тоже хватает.

Второй момент, это деньги. Когда приходит Китай… Сейчас видна в Китае какая-то передача части ПО, ноу-хау в компании 3-4 уровня. На рынке кроме привычных ZTE и Huawei появилось еще 3-4 игрока китайского происхождения. Пока что с сырыми решениями, может быть и не ориентированными на большую емкость, но при этом с весьма агрессивным маркетингом и с китайскими деньгами. Например, с рассрочкой на 5 лет под 2% годовых на покупку решения. Учитывая то, как падает ARPU, как сокращается маржинальность операторского бизнеса, это нередко становится решающим фактором при принятии решений. Кредиты решают, если не от вендора, то от государства. В этой теме подвижек нет. Нет соответствующей финансовой господдержки продвижения российских решений за рубеж в телекоме, по крайней мере, пока речь идет о наших программных решениях.

Мы с нашими программными решениями сейчас сталкиваемся с определенными рисками. Стали появляться китайские компании, которые говорят: «софт такая низкомаржинальная вещь, для нас это вторично, хочешь лицензию на территорию РФ?». Есть риск, что в России будут появляться компании из, условно, 1.5 человек, которым будет передаваться этот китайский софт и которые, при определенных усилиях, смогут внести его в реестр российского ПО. Как с этим бороться? Пока что не ясно.

В этом плане еще более актуальной становится тема критической информационной инфраструктуры (КИИ). Что все большая доля инфраструктуры оператора должна вноситься в реестр КИИ, но важно проследить, чтобы это не сломало бизнес оператора.

