Отечественное оборудование: Алеся Мамчур, Ростелеком, ИЦК Мобильная связь, - как операторы координируют свою подготовку к переходу на использование российских решений

Сегодня, 18.12.2025, в Москве прошел круглый стол: «Телекоммуникационная инфраструктура как основа технологического суверенитета и цифрового развития», организованный в медиацентре Российской газеты. Модерировал встречу Олег Капранов, руководитель проекта Технологии Российской газеты, эксперт РОЦИТ. Для вас – основные тезисы и цитаты, которые мне показались интересными.

Алеся Мамчур, ответственный секретарь ИЦК Мобильная связь,

вице-президент, директор по стратегическому развитию ПАО Ростелеком

Уровень конкурентной борьбы за каждого абонента носит эпичный характер, боремся за переманивание этих абонентов друг у друга. Несмотря на это, российские операторы научились договариваться, и ИЦК (индустриальный центр компетенций) – как раз такая площадка, помогает это делать.

В 2022 году, оставшись без поставщиков телеком-оборудования, мы приняли решение о совместных усилиях по переходу на российское оборудование, на основе трех принципов:

не поддерживать решения в интересах одного игрока;

не поддерживать решения (не просить общей поддержки для решений), которые разрабатываются кем-то из операторов, как материнской компанией. Поэтому больше денег пошло в независимые компании.

((третий принцип не был назван))

Это позволило сформировать большой рынок, с высокой конкуренцией между российскими производителями. Потенциал этого рынка мы в ИЦК оцениваем в 700 тысяч БС до 2035 года. И если совсем недавно в России просматривался только один потенциальный производитель базовых станций, то сейчас на площадке ИЦК кроме трех основных игроков (Yadro, Иртея и Булат) появляются новые. Сейчас уже есть 6 достаточно серьезных производителей с амбициями входа на этот рынок.

Следующим большим вызовом для ИЦК станет формирование таких же правил, как между операторами, но для рынка производителей оборудования.

Недавно мы проводили анкетирование, чтобы понять, насколько эти 6 производителей оборудования соответствуют потребностям операторов. И получили достаточно оптимистичную оценку – 40-50% от потребностей операторов.

Может показаться, что это мало, но это – сравнительно заметный шаг вперед относительно того, что было еще 3 года назад. Сегодня есть сценарии для использования решений этих производителей. Пусть это и не города-миллионники, но трассы, малонаселенные регионы. Куда уже сегодня можно ставить это оборудование. А это дает возможность дальнейшего совершенствования решений.

Потенциально этот рынок может обеспечить для государства порядка 100 млрд новых налоговых выплат.

Еще мы, операторы, договорились о едином видении IT-ландшафта. Пару недель назад завершили эту работу. Думаю, скоро поделимся ею, расскажем о том, какие потребности на текущий момент есть у операторов. На эти потребности смогут «выйти» новые игроки.

Технические требования операторов совпадают на 80%. И сейчас у производителей российского железа и ПО практически всегда их решения на эти 80% соответствуют этим общим потребностям. А остальные 20%, они у каждого оператора могут быть весьма специфичными, и чтобы производители могли привести свои решения в соответствие и этим потребностям, придется еще немалое время держать решения в лабораториях, в режиме опытной эксплуатации, дорабатывать.

В какой-то момент у нас появится потребность развития российского ядра 5G. И здесь, вероятно, хотелось бы поддерживать идею, что заказчики выступают в виде консорциума, потому что выступать заказчиком в 1 лицо – это большая ответственность.

