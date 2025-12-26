Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - мобильный интернет улучшен в Новосибирске

26.12.2025, MForum.ru

МТС обновила покрытие сети мобильной связи в Новосибирске. Специалисты включили новое телеком-оборудование в Октябрьском районе. За счет этого скорость мобильного интернета на территории горнолыжного комплекса Иня выросла на 30%, - утверждает оператор.

Специалисты МТС добавили в локации 2 частотных диапазона LTE, что улучшило и покрытие и скорость передачи данных.

На территории комплекса находится пять трасс.

«В сезон количество абонентов в локациях, где можно активно отдохнуть, возрастает в разы. Мы планомерно улучшаем качество связи в таких местах, отслеживая нагрузку на сеть с помощью Big Data. Так, ранее мы улучшили связь в 9 точках региона по пути следования до Барнаула, который порой бывает транзитной точкой для тех, кто едет в Горный Алтай. А в прошлом году мы прокачали связь в новой ледовой арене для хоккейных болельщиков», — комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

