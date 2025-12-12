Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - новые базовые станции построены в 14 районах региона

12.12.2025, MForum.ru

МТС сообщает о работах, проведенных в Новосибирском, Коченёвском, Маслянинском, Тогучинском, Усть-Таркском, Мошковском, Искитимском, Чановском, Купинском, Карасукском, Ордынском, Доволенском и Барабинском районах Новосибирской области. Новое оборудование появилось как в крупных населённых пунктах, где проживает около 17 тысяч человек, так и в малых сёлах с населением меньше трёх десятков людей.

В частности, новое телеком-оборудование развернуто в селе Коурак, что рядом с отрогами Салаирского кряжа. В селе живет около 800 человек, рядом - красивые водопады. Салаирский кряж тоже считается достопримечательностью, хотя по большей части это цепь небольших холмов и увалов, сильно рассечённых широкими и пологими долинами.

теги: развитие сетей Новосибирская область МТС

