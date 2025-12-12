Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - новые базовые станции построены в 14 районах региона

MForum.ru
12.12.2025,
МТС сообщает о работах, проведенных в Новосибирском, Коченёвском, Маслянинском, Тогучинском, Усть-Таркском, Мошковском, Искитимском, Чановском, Купинском, Карасукском, Ордынском, Доволенском и Барабинском районах Новосибирской области. Новое оборудование появилось как в крупных населённых пунктах, где проживает около 17 тысяч человек, так и в малых сёлах с населением меньше трёх десятков людей.
В частности, новое телеком-оборудование развернуто в селе Коурак, что рядом с отрогами Салаирского кряжа. В селе живет около 800 человек, рядом - красивые водопады. Салаирский кряж тоже считается достопримечательностью, хотя по большей части это цепь небольших холмов и увалов, сильно рассечённых широкими и пологими долинами.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Новосибирская область МТС
--
Публикации по теме:
20.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Новосибирской области - доступ к LTE получили 63 малых села / MForum.ru
14.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - оператор улучшил покрытие в Бердске / MForum.ru
06.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Новосибирске - новые базовые станции появились в Мошковском районе / MForum.ru
09.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Новосибирской области - оператор обеспечил связь LTE в рамках УЦН 2.0 / MForum.ru
27.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - оператор улучшил мобильную связь в трех ТРЦ Новосибирска / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru
03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru