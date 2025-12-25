Электроника: Способны ли российские производители заместить зарубежные БС?

25.12.2025, MForum.ru

Тему для обсуждения задает CNews, на примере того, что делает Yadro. Поделюсь соображениями по данному вопросу.

Проблема 2022 года

После того, как в 2022 году возможности закупки зарубежного оборудования российскими телеком-операторами значительно снизились, а вендорская поддержка сократилась практически до нуля, встал вопрос постепенного перехода на российское оборудование. Практически не существующее на тот момент.

Несколько российских производителей электроники активно включились в процесс разработки. В том числе Yadro. Отмечу размах проекта. За счет готовности достойно инвестировать в этот проект (по факту вложено 20 млрд), у компании получилось создать значительный пул компетентных специалистов - команда телеком-направления компании насчитывает 3000 человек. Это стало существенным фактором успеха, позволив пробежать дистанцию исходной разработки в сжатые сроки, если сравнивать с тем, сколько времени обычно занимает этот процесс. Уже через год после начала работ были представлены пилотные образцы российской БС Yadro, в 2024 году появился опытный образец, а в 2025 году компания начала серийное производство и отгрузки готовых базовых станций.

Важно отметить, что разработка проводилась не «в молоко», а в рамках форвардных контрактов, с учетом реальных потребностей и объемных пожеланий операторов (около 6 тысяч позиций в ТЗ). Сразу разрабатывался радиомодуль с поддержкой не только LTE, но и GSM, коль скоро в РФ этой технологией пока что собираются продолжать пользоваться, а также с аппаратной готовностью к 5G (нет, ну а вдруг).

Что уже получилось?

Диапазон 1800 МГц выдает ориентацию прежде всего на применения в условиях удаленных и малонаселенных пунктов. Этому соответствует и поддерживаемая конфигурация - 2T2R с максимальной шириной принимаемого сигнала в 75 МГц (IBW) и максимальной полосой принимаемого сигнала в 40 МГц (OBW). Такой радиомодуль может одновременно принимать 2 несущие LTE и 4 несущие GSM. При необходимости такой радиомодуль могут совместно использовать два оператора (MOCN). Обеспечивается выходная мощность – 2х60 Вт при потребляемой мощности 550 Вт. Для подключения к модулю управления используются eCPRI и Ethernet. Размеры корпуса модуля – 150х300х497 мм, вес – 17 кг.

Отечественные радиомодули БС Yadro - в работе на сети

В целом пока что обеспечен скромный набор параметров, если сравнивать с современными зарубежными решениями, он соответствует технологиям эпохи раннего коммерческого LTE. Такие радиомодули могут использоваться для нишевых задач, типа покрытия удаленных районов в рамках УЦН, участков автодорог, выделенных сетей с низкими требованиями к скоростям.

Но давайте не забывать о ситуации, сейчас, как говорится, «не до жиру, быть бы живу», первичным требованием была быстрота разработки, снятие острой зависимости от импорта, и сравнительно невысокая общая стоимость владения решением. Пробежать дистанцию от разработки до серийного производства за 3 года мало кто способен. Причем в параллель приходится решать задачу соответствия решения требованиям российскости, которые ужесточаются с каждым годом. Это требует, по сути, непрерывного цикла разработки, что делает задачу создания более-менее конкурентного по цене решения чрезвычайно сложной.

Операторы «избалованные» высоким уровнем технологий зарубежных решений не готовы снижать планку требований, поэтому перед Yadro сейчас стоит сложная задача - быстро пройти путь от вот таких первых решений с ограниченной функциональностью до изделий, которые могли бы претендовать на возможность их использования в городах и, в целом, быть сравнимыми по функциональности с современными зарубежными решениями. Что же, дорогу осилит идущий, зачастую самые сложные шаги – первые.

Не хочется заканчивать текст на не слишком радостной ноте технологических различий. Сейчас для операторов важнее возможность управления рисками. Переходя на отечественное оборудование, операторы возвращают себе возможность получения услуг производителя, это важно. Если российское оборудование постепенно получится сделать сравнительно современным, можно будет говорить о хотя бы частичном решении проблемы импортзамещения в телекоме. Решаться эта задача будет постепенно – по-другому не получится. В частности, нужны модули под разные частоты, и в Yadro идет разработка радиомодулей под все частотные диапазоны, используемые в России.

Не только разработка, но и серийное производство

Важно, что в Yadro с самого начала озаботились не только разработками (иногда что-то разрабатывается, но затем остается существовать лишь на бумаге, да в паре опытных образцов), но и созданием современного серийного производства. Вряд ли кто-то еще не слышал про завод Фаб Дубна, а на днях стало известно, что его пропускная способность – до 2 тысяч радиомодулей в месяц с возможностью масштабирования производства до 50 тысяч в год и более. 24 тысяч радиомодулей в год, это примерная ежегодная потребность в радиомодулях одного российского оператора «большой четверки» или, при обычной двухвендорной модели, двух операторов.

Так способны ли?

Мой ответ на вопрос из заголовка – в целом положительный: да, способны. Но не будем забывать и о том, что «дьявол кроется в деталях», обеспечить выполнение даже 80% из 6000 требований операторов как правило проще, чем оставшихся 20% - а именно этим российским разработчикам еще только предстоит заняться.

