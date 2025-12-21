Отечественное оборудование: Павел Березин, Yadro, наша цель – обеспечить всех российских операторов связи достаточным для развития их сетей количеством базовых станций сотовой связи

Отечественное оборудование: Павел Березин, Yadro, наша цель – обеспечить всех российских операторов связи достаточным для развития их сетей количеством базовых станций сотовой связи

21.12.2025, MForum.ru

18.12.2025 в Москве прошел круглый стол: «Телекоммуникационная инфраструктура как основа технологического суверенитета и цифрового развития», организованный в медиацентре Российской газеты. Модерировал встречу Олег Капранов, руководитель проекта Технологии Российской газеты, эксперт РОЦИТ. Для вас – некоторые тезисы, которые озвучил Павел Березин, технический лидер продукта Yadro BTS 8100, показались мне интересными.

 

Павел Березин, технический лидер продукта Yadro BTS 8100

Павел Березин, технический лидер продукта Yadro BTS 8100

 

Наша основная цель – стать поставщиками оборудования операторского класса, которое не уступает по производительности и функциональности тем решениям, которые предлагали операторам вендоры, которые ушли с российского рынка – Nokia, Ericsson и Huawei. Операторы привыкли к высокому качеству этого оборудования, они выдвигают жесткие и многочисленные требования к оборудованию (более 6 тысяч требований), мы верим, что все их выполним. Это требует времени. К 2028 году мы планируем в технологиях 2G и 4G/LTE реализовать весь функционал, который требуется операторам.

Хотя у нас мощный и самодостаточный R&D центр, но его возможности все же не такие, как у глобальных вендоров. Но нам проще, поскольку мы делаем то, что уже было сделано за рубежом, можем смотреть и на лучшие практики, и на ошибки. И сейчас мы уже некоторые функциональности сделали лучше, чем они получились у зарубежных производителей.

Наша цель – обеспечить всех российских операторов связи достаточным для развития их сетей количеством базовых станций сотовой связи. Инвестируем большие средства в наше производство в Дубне, формируем команды техподдержки.

Вопрос о 5G. Это вопрос частот, вопрос регуляторики. Регулятор работает, планирует предложить новую схему выделения частот. Мир идет в 5G, мы от этого тоже не уйдем. Но важно, чтобы этот 5G был таким, чтобы у операторов «сходились» бизнес-модели. Пока что можно видеть, что не во всех странах внедрение 5G окупилось.

Мы понимаем, что спрос на БС 2G / LTE конечен. Есть предел уплотнения сетей, связанный с недостатком частотного ресурса. Без 5G, без новых частот мы неизбежно придем к ситуации деградации качества связи в стране.

R&D команда сейчас сфокусирована на том, чтобы ускорить выход продукта, соответствующего целевым требованиям к базовому решению 2G / LTE, но постепенно ее усилия будут перенаправлены на разработку 5G.

Экспортный потенциал есть, смотрим в эту сторону. Прежде всего, планируем стать поставщиком для дружественных стран, а в перспективе – международным вендором. Но это невозможно без снижения себестоимости. А для этого нужны объемы производства. Поэтому ставку делаем на этапность. На первом этапе нужно довести качество и функциональность нашего решения до уровня, не ниже международного. Это даст рост спроса на наше оборудование, это даст возможность снизить себестоимость оборудования и создаст основу для работы с зарубежными рынками.

- -

теги: Yadro телеком оборудование телеком-оборудование отечественное оборудование российское оборудование сотовая связь тезисы

- - 

© Алексей Бойко, MForum.ru

