Отечественное оборудование: Павел Березин, Yadro, наша цель – обеспечить всех российских операторов связи достаточным для развития их сетей количеством базовых станций сотовой связи

21.12.2025, MForum.ru

18.12.2025 в Москве прошел круглый стол: «Телекоммуникационная инфраструктура как основа технологического суверенитета и цифрового развития», организованный в медиацентре Российской газеты. Модерировал встречу Олег Капранов, руководитель проекта Технологии Российской газеты, эксперт РОЦИТ. Для вас – некоторые тезисы, которые озвучил Павел Березин, технический лидер продукта Yadro BTS 8100, показались мне интересными.





Павел Березин, технический лидер продукта Yadro BTS 8100

Наша основная цель – стать поставщиками оборудования операторского класса, которое не уступает по производительности и функциональности тем решениям, которые предлагали операторам вендоры, которые ушли с российского рынка – Nokia, Ericsson и Huawei. Операторы привыкли к высокому качеству этого оборудования, они выдвигают жесткие и многочисленные требования к оборудованию (более 6 тысяч требований), мы верим, что все их выполним. Это требует времени. К 2028 году мы планируем в технологиях 2G и 4G/LTE реализовать весь функционал, который требуется операторам.

Хотя у нас мощный и самодостаточный R&D центр, но его возможности все же не такие, как у глобальных вендоров. Но нам проще, поскольку мы делаем то, что уже было сделано за рубежом, можем смотреть и на лучшие практики, и на ошибки. И сейчас мы уже некоторые функциональности сделали лучше, чем они получились у зарубежных производителей.

Наша цель – обеспечить всех российских операторов связи достаточным для развития их сетей количеством базовых станций сотовой связи. Инвестируем большие средства в наше производство в Дубне, формируем команды техподдержки.

Вопрос о 5G. Это вопрос частот, вопрос регуляторики. Регулятор работает, планирует предложить новую схему выделения частот. Мир идет в 5G, мы от этого тоже не уйдем. Но важно, чтобы этот 5G был таким, чтобы у операторов «сходились» бизнес-модели. Пока что можно видеть, что не во всех странах внедрение 5G окупилось.

Мы понимаем, что спрос на БС 2G / LTE конечен. Есть предел уплотнения сетей, связанный с недостатком частотного ресурса. Без 5G, без новых частот мы неизбежно придем к ситуации деградации качества связи в стране.

R&D команда сейчас сфокусирована на том, чтобы ускорить выход продукта, соответствующего целевым требованиям к базовому решению 2G / LTE, но постепенно ее усилия будут перенаправлены на разработку 5G.

Экспортный потенциал есть, смотрим в эту сторону. Прежде всего, планируем стать поставщиком для дружественных стран, а в перспективе – международным вендором. Но это невозможно без снижения себестоимости. А для этого нужны объемы производства. Поэтому ставку делаем на этапность. На первом этапе нужно довести качество и функциональность нашего решения до уровня, не ниже международного. Это даст рост спроса на наше оборудование, это даст возможность снизить себестоимость оборудования и создаст основу для работы с зарубежными рынками.

- -

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Yadro телеком оборудование телеком-оборудование отечественное оборудование российское оборудование сотовая связь тезисы

- -