Отечественное оборудование: Павел Березин, Yadro, наша цель – обеспечить всех российских операторов связи достаточным для развития их сетей количеством базовых станций сотовой связи

MForum.ru
21.12.2025,
18.12.2025 в Москве прошел круглый стол: «Телекоммуникационная инфраструктура как основа технологического суверенитета и цифрового развития», организованный в медиацентре Российской газеты. Модерировал встречу Олег Капранов, руководитель проекта Технологии Российской газеты, эксперт РОЦИТ. Для вас – некоторые тезисы, которые озвучил Павел Березин, технический лидер продукта Yadro BTS 8100, показались мне интересными.
Павел Березин, технический лидер продукта Yadro BTS 8100
Наша основная цель – стать поставщиками оборудования операторского класса, которое не уступает по производительности и функциональности тем решениям, которые предлагали операторам вендоры, которые ушли с российского рынка – Nokia, Ericsson и Huawei. Операторы привыкли к высокому качеству этого оборудования, они выдвигают жесткие и многочисленные требования к оборудованию (более 6 тысяч требований), мы верим, что все их выполним. Это требует времени. К 2028 году мы планируем в технологиях 2G и 4G/LTE реализовать весь функционал, который требуется операторам.
Хотя у нас мощный и самодостаточный R&D центр, но его возможности все же не такие, как у глобальных вендоров. Но нам проще, поскольку мы делаем то, что уже было сделано за рубежом, можем смотреть и на лучшие практики, и на ошибки. И сейчас мы уже некоторые функциональности сделали лучше, чем они получились у зарубежных производителей.
Наша цель – обеспечить всех российских операторов связи достаточным для развития их сетей количеством базовых станций сотовой связи. Инвестируем большие средства в наше производство в Дубне, формируем команды техподдержки.
Вопрос о 5G. Это вопрос частот, вопрос регуляторики. Регулятор работает, планирует предложить новую схему выделения частот. Мир идет в 5G, мы от этого тоже не уйдем. Но важно, чтобы этот 5G был таким, чтобы у операторов «сходились» бизнес-модели. Пока что можно видеть, что не во всех странах внедрение 5G окупилось.
Мы понимаем, что спрос на БС 2G / LTE конечен. Есть предел уплотнения сетей, связанный с недостатком частотного ресурса. Без 5G, без новых частот мы неизбежно придем к ситуации деградации качества связи в стране.
R&D команда сейчас сфокусирована на том, чтобы ускорить выход продукта, соответствующего целевым требованиям к базовому решению 2G / LTE, но постепенно ее усилия будут перенаправлены на разработку 5G.
Экспортный потенциал есть, смотрим в эту сторону. Прежде всего, планируем стать поставщиком для дружественных стран, а в перспективе – международным вендором. Но это невозможно без снижения себестоимости. А для этого нужны объемы производства. Поэтому ставку делаем на этапность. На первом этапе нужно довести качество и функциональность нашего решения до уровня, не ниже международного. Это даст рост спроса на наше оборудование, это даст возможность снизить себестоимость оборудования и создаст основу для работы с зарубежными рынками.
- -
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Yadro телеком оборудование телеком-оборудование отечественное оборудование российское оборудование сотовая связь тезисы
- -
Публикации по теме:
21.12. [Новости компаний] Отечественное оборудование: Максим Романенко, Иртея, - Успехи в лаборатории не гарантируют успехи на сети / MForum.ru
21.12. [Новости компаний] Отечественное оборудование: Владимир Фрейнкман, НТЦ Протей, - разрабатывать решение для массовых 5G-сетей «в стол» - дорого / MForum.ru
18.12. [Новости компаний] Отечественное оборудование: Андрей Рего, МТС, рассказал о том, как компания внедряет отечественное оборудование и поделился планами / MForum.ru
18.12. [Новости компаний] Отечественное оборудование: Алеся Мамчур, Ростелеком, ИЦК Мобильная связь, - как операторы координируют свою подготовку к переходу на использование российских решений / MForum.ru
09.09. [Новости компаний] Регулирование: Конспекты. Гульнара Хасьянова о перспективах рынка российского телеком-оборудования / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru
15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru