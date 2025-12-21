Отечественное оборудование: Гульнара Хасьянова, Микрон, - не стоит ориентироваться на ценовое преимущество

21.12.2025, MForum.ru

18.12.2025 в Москве прошел круглый стол: «Телекоммуникационная инфраструктура как основа технологического суверенитета и цифрового развития», организованный в медиацентре Российской газеты. Модерировал встречу Олег Капранов, руководитель проекта Технологии Российской газеты, эксперт РОЦИТ. Для вас – некоторые тезисы, которые озвучила Гульнара Хасьянова, генеральный директор Микрон (ГК Элемент, резидент Технополис-Москва), показались мне интересными.

((Вопрос к Г.Х. – как далеко продвинулись в направлении создания отечественных электронных компонентов? Как выстроена коммуникация между производителями оборудования и компонентов?))

Мы очень активно взаимодействуем с производителями телеком-оборудования. У нас та же проблема, которую обозначили производители электронной аппаратуры – недостаточные объемы заказов. Между тем, по данным исследования ВНИИР, проведенного в 2024 году до 70% активных электронных компонентов и свыше 80% пассивных можно было бы заменить на сегодняшний день на российские. Но встают вопросы стоимости. Рынок телеком-оборудования в целом невелик, а сейчас еще идут только первые малые серии…

Почему все же получилось у ИЦК с запуском производства телеком-оборудования? Потому что удалось выстроить цепочку – от оператора до производителя, а регулятор ее отрегулировал. Регулятор поставил требования при выделении частот, при выдаче лицензий, что должно применяться российское оборудование. Операторы, соответственно, начали формировать свои требования к оборудованию, производители на них ориентируются.

Сегодня было упомянуто, что уже есть 6 участников рынка, претендующих на поставки телеком-оборудования. Но в реестре их только 4 пока что. Потому что в 2025 году произошли существенные изменения в регуляторике в отношении того, кто может попасть в реестр, кто действительно может считаться российским производителем.

Сейчас нужно иметь производство в России, софт должен быть в реестре Минцифры. Нужно доказать, что ты способен управлять своей разработкой и применяешь российские электронные компоненты. И вот только с этого момента российские производители начали всерьез смотреть в нашу сторону, начал создаваться рынок для нас. К нам стали обращаться – а что у вас есть, сколько стоит?

Все связано. Чем больше будет рынок у производителя телеком-оборудования, тем больше будет рынок у производителей электронных компонентов. Чем больше будет этот рынок, тем дешевле будут компоненты. Будут дешевле компоненты – будет дешевле телеком-оборудование. Многое зависит от объемов.

Требования «российскости», которые отработаны применительно к мобильной связи, уже можно переносить и на фиксированную связь. Тем более, что в этом классе оборудования очень много производителей. Можно ставить требование использовать оборудование из реестра, благо в нем под тысячу наименований телеком-оборудования.

Про экспорт.

Вряд ли стоит ориентироваться на ценовое преимущество. Сейчас мы видим, что все больше стран хотят получить собственное микроэлектронное производство и собственное производство телеком-оборудования. Потому что это критическая инфраструктура. И поскольку российское оборудование разработано самостоятельно, есть возможность государству-покупателю давать возможности той или иной степени самостоятельного контроля этого оборудования. Вместо схемы, которая подразумевает, что ты покупаешь некий «черный ящик», в случае проблем с которым ты можешь только звонить в другую страну и ждать, что тебе помогут.

К нам сейчас уже обращаются некоторые страны, интересуются, как мы могли бы поучаствовать в развитии микроэлектроники в их стране. Видим, как растет интерес к разработанным в России телеком-решениям.

Существующие глобальные вендоры всегда дадут лучшие ценовые и финансовые условия. Потому что объемы и рынки – не сопоставимы по масштабам. У нас рынок не самодостаточный для какого-то одного типа разработки. Но предоставляя какие-то интересные для покупателей вещи – ключи к криптографии, например, доступ к системе управления, чтобы покупатели ощущали, что, купив российское решение они управляют своей критической инфраструктурой, мы можем получить неценовое преимущество.

В плане электронных компонентов, - есть «тяжелые» позиции, которые определяют современный облик, которые пока недоступны. Но есть 70% тех, которые доступны, и отечественные производители могут выбирать, за счет каких компонентов они могут набрать достаточное количество баллов, чтобы достичь статуса отечественности оборудования. Наша задача – развивать разработку и технологии, двигаться в сторону производства более современных и сложных изделий.

В 2025 году у нас вышли на рынок, например, AWG-мультиплексоры. То есть помимо электронных компонентов, мы теперь и оптические компоненты производим. Ожидаем, что в Зеленограде вскоре заработает Московский центр Фотоники, который будет выпускать оптические компоненты.

