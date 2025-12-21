Отечественное оборудование: Максим Романенко, Иртея, - Успехи в лаборатории не гарантируют успехи на сети

MForum.ru
21.12.2025,
18.12.2025 в Москве прошел круглый стол: «Телекоммуникационная инфраструктура как основа технологического суверенитета и цифрового развития», организованный в медиацентре Российской газеты. Модерировал встречу Олег Капранов, руководитель проекта Технологии Российской газеты, эксперт РОЦИТ. Для вас – некоторые тезисы, озвученные Максимом Романенко, директором по работе с государственными органами Иртея, которые мне показались интересными.
Максим Романенко, директор по работе с государственными органами Иртея
С точки зрения Иртеи, нет ничего более перспективного чем базовые станции. Есть много сегментов, кроме БС, куда мы посматриваем, пока что «одним глазом», это электронные компоненты, измерительное оборудование, оборудование транспортной сети, оборудование, которое размещается на сайтах. Хочется создавать под эти перспективные направления какие-то дочерние бизнес-юниты, но сталкиваешься с жестокой реальностью. Прежде всего, с необходимостью очень плотно работать с основным продуктом, поскольку операторы не готовы снижать требования к нему.
В разработку наших БС вовлечены не только сотрудники нашей компании. Это и заказчики, с которыми мы плотно работаем. Основной заказчик – это МТС, но в 2025 году появился и второй федеральный заказчик ((@abloud62 – речь о компании ВымпелКом, которая готова закупить у Иртеи 2000 БС в 2026 году)). Коллеги, по сути, определяют дорожную карту, по которой мы идем в разработке продукции.
Лабораторная реальность (наша продукция на 2024 год) и коммерческая реальность (наше оборудование на коммерческой сети оператора) – между ними пропасть. Успехи в лаборатории не гарантируют успехи на сети. Нам пришлось существенно пересматривать дорожные карты после получения опыта работы оборудования на сети. И теперь понятно, что на другие сегменты пока что не хватит ресурсов.
Привлекаем не только финансы, но и кадры. Рост количества людей такой, что уже из-за этих темпов роста компании возникает определенная рассогласованность.
Тем не менее, движение вперед идет. Мы уже не просто российские БС ставим на сеть, но в них уже частично и российские электронные компоненты используются.
