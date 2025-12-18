Отечественное оборудование: Андрей Рего, МТС, рассказал о том, как компания внедряет отечественное оборудование и поделился планами

18.12.2025, MForum.ru

Сегодня, 18.12.2025, в Москве прошел круглый стол: «Телекоммуникационная инфраструктура как основа технологического суверенитета и цифрового развития», организованный в медиацентре Российской газеты. Модерировал встречу Олег Капранов, руководитель проекта Технологии Российской газеты, эксперт РОЦИТ. Для вас – основные тезисы и цитаты, которые мне показались интересными.

Андрей Рего ПАО МТС, вице-президент по взаимодействию

с органами государственной власти

С 2023 года мы, совместно с НТЦ Протей, внедряем отечественные решения ядра сети pLTE. Кроме pLTE используем отечественные решения в отдельных географических регионах – в Якутии, в Кемеровской области и Мурманской области.

В 2025 году совместно с Протей в МТС разработан модуль повышения информационной безопасности (ИБ), что позволило создать комплексный отечественный продукт контроля сети, объединив этот модуль и решение ядра сети.

С 2024 года МТС активно работает с отечественным производителем БС Иртея, МТС принадлежит 50% этой компании. На сети МТС уже работает отечественное радиооборудование Open RAN Иртея в 37 регионах РФ.

С 2025 года МТС активно инвестирует в магистральные линии связи. До 2028 года мы планируем полностью заменить зарубежные решения на российские в 29 регионах РФ, работаем с компанией Бифорком Тек. Мы более 20 млрд в это направление запланировали инвестировать. Переход на единого поставщика упрощает управление сетями, позволяет достичь роста скоростей.

МТС самостоятельно разработала сервисные маршрутизаторы BRAS (Broadband Remote Access Server), которые мы уже в ряде регионов поставили на магистральных сетях. Мы довольны возможностями этого оборудования.

Видим большую роль государства и меры поддержки отечественных производителей. Важно, чтобы поддерживалась не только разработка и производство, но и деятельность операторов по внедрению этого оборудования.

Рассчитываем на рост объемов производства отечественного оборудования.

