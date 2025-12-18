Отечественное оборудование: Андрей Рего, МТС, рассказал о том, как компания внедряет отечественное оборудование и поделился планами

MForum.ru

Отечественное оборудование: Андрей Рего, МТС, рассказал о том, как компания внедряет отечественное оборудование и поделился планами

18.12.2025, MForum.ru

Сегодня, 18.12.2025, в Москве прошел круглый стол: «Телекоммуникационная инфраструктура как основа технологического суверенитета и цифрового развития», организованный в медиацентре Российской газеты. Модерировал встречу Олег Капранов, руководитель проекта Технологии Российской газеты, эксперт РОЦИТ. Для вас – основные тезисы и цитаты, которые мне показались интересными.

 

Андрей Рего ПАО МТС, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти

Андрей Рего ПАО МТС, вице-президент по взаимодействию
с органами государственной власти

 

С 2023 года мы, совместно с НТЦ Протей, внедряем отечественные решения ядра сети pLTE. Кроме pLTE используем отечественные решения в отдельных географических регионах – в Якутии, в Кемеровской области и Мурманской области.

В 2025 году совместно с Протей в МТС разработан модуль повышения информационной безопасности (ИБ), что позволило создать комплексный отечественный продукт контроля сети, объединив этот модуль и решение ядра сети.

С 2024 года МТС активно работает с отечественным производителем БС Иртея, МТС принадлежит 50% этой компании. На сети МТС уже работает отечественное радиооборудование Open RAN Иртея в 37 регионах РФ.

С 2025 года МТС активно инвестирует в магистральные линии связи. До 2028 года мы планируем полностью заменить зарубежные решения на российские в 29 регионах РФ, работаем с компанией Бифорком Тек. Мы более 20 млрд в это направление запланировали инвестировать. Переход на единого поставщика упрощает управление сетями, позволяет достичь роста скоростей.

МТС самостоятельно разработала сервисные маршрутизаторы BRAS (Broadband Remote Access Server), которые мы уже в ряде регионов поставили на магистральных сетях. Мы довольны возможностями этого оборудования.

Видим большую роль государства и меры поддержки отечественных производителей. Важно, чтобы поддерживалась не только разработка и производство, но и деятельность операторов по внедрению этого оборудования.

Рассчитываем на рост объемов производства отечественного оборудования.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС телеком оборудование телеком-оборудование отечественное оборудование российское оборудование сотовая связь магистральная связь ядро

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

15.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкалье - сеть 4G/LTE в селе Хохотуй стала поддерживать более высокие скорости доступа к мобильному интернету / MForum.ru

12.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - новые базовые станции построены в 14 районах региона / MForum.ru

21.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - новая базовая станция появилась в поселке Тугач / MForum.ru

18.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Кировской области - сети LTE расширены еще в нескольких селах / MForum.ru

14.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - 4G появилось в Толстом Мысе / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru

15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru

14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru

10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: