Анонсы: Vivo Y19s представлен официально

04.11.2025

Компания Vivo пополнила бюджетную линейку смартфонов серии Y еще одним новым смартфоном. В Индии представлен Vivo Y19s 5G, представляющий собой слегка модернизированную версию модели Y19 5G, которая дебютировала в Индии в мае этого года

Vivo Y19s базируется на SoC MediaTek Dimensity 6300, которую дополняют до 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти для хранения данных. Для расширения памяти предусмотрен слот для карт microSD.

Vivo Y19s оснащен 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD + с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 700 нит. На передней панели установлена 5-мегапиксельная камера для селфи, а сбоку - сканер отпечатков пальцев.

На задней панели Vivo Y19s установлена двойная камера с основным 13-мегапиксельным сенсором и дополнительным датчиком глубины. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт. Vivo Y19s также получил класс защиты IP64.

Vivo Y19s работает под управлением FuntouchOS 15 на базе Android 15 и предлагает несколько функций искусственного интеллекта. Из прочего отметим, что новинка весит 199 г и оснащена двухдиапазонным Wi-Fi, GPS и Bluetooth 5.4. Купить Vivo Y19s можно в цветах Majestic Green и Titanium Silver.

