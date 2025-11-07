Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна

07.11.2025, MForum.ru

В прошлом месяце Realme анонсировала в Китае свой флагман GT 8 Pro с новым дизайнерским подходом. Задняя панель оснащена съемной крышкой для объектива, которая позволяет легко настраивать объектив в различных стилях, от круглого до квадратного или в стиле робота, с различными цветами и материалами отделки.

В преддверии выхода GT 8 Pro на мировой рынок Realme поделилась дополнительной информацией о переключаемом выступе камеры GT 8 Pro и других ключевых конструктивных особенностях.

Крышка объектива на GT 8 Pro крепится двумя винтами, что позволяет пользователям экспериментировать с различными стилями. В то время как Realme будет предлагать оригинальные накладки для камер, более технически подкованные пользователи смогут создавать свои собственные уникальные 3D-принты.

Realme также использует тонкие контрастные цвета на модуле объектива в стиле робота под крышкой объектива камеры для придания дополнительного стиля.

Сменный выступ камеры - это совершенно иной подход. Он дарит радость ручной работы и свободу комбинирования, как строительные блоки. Это не просто функция, это наш план по переосмыслению флагманского дизайна: разнообразный, персонализированный и ориентированный на пользователя. Так считает Чейз Сюй, технический директор и вице-президент Realme.

Realme GT 8 Pro будет доступен в цветах Diary White и Urban Blue. Помимо съемного выступа для камеры, GT 8 Pro также получит новую “бумажную” заднюю панель в варианте Urban Blue GT 8 Pro. Realme внедрила новый технологический процесс, в котором используются переработанные пластмассы и текстиль. Задняя крышка также украшена органическими красителями и нанесенным распылением органическим силиконовым покрытием, которое, как с гордостью заявляет Realme, позволяет наносить гравировку с точностью 0,02 мм.

В дополнение к впечатляющему дизайну GT 8 Pro, Realme подтвердила, что глобальный вариант будет обладать теми же ключевыми характеристиками, что и китайская модель, включая аккумулятор емкостью 7000 мАч, проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, а также защиту от проникновения IP66, IP68 и IP69. Realme пока не сообщает точную дату глобального запуска GT 8 Pro, но есть вероятность, что она состоится в ближайшие недели.