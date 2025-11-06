Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro

Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro

06.11.2025, MForum.ru

В январе текущего года был выпущен Redmi Turbo 4, а в апреле - модель Pro. Мы уже слышали некоторые слухи о Redmi Turbo 5, а сегодня в Китае появились первые подробности о Redmi Turbo 5 Pro.

Сообщается, что новинка сможет похвастаться плоским OLED-экраном LTPS разрешением "1,5 K", металлической рамкой, ультразвуковым 3D-датчиком отпечатков пальцев, минималистичным дизайном и симметричными стереодинамиками.

Предполагается, что Redmi Turbo 5 Pro будет базироваться на чипсете MediaTek серии Dimensity 9, а также получит аккумулятором емкостью 9000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Смартфон также получит высокие показатели пыле- и влагозащищенности.

Таким образом, похоже, что недавно появившийся телефон Redmi с аккумулятором емкостью 9000 мАч на самом деле является Turbo 5 Pro. Turbo 5 должен получить меньшую (но все равно гигантскую по стандартам Samsung, Apple и Google) батарею емкостью 7500 мАч.

Данных о сроках релиза Turbo 5 Pro пока нет, но Turbo 5 (если верить слухам) может появиться уже в этом месяце или декабре. Следовательно, можно спрогнозировать анонс Turbo 5 Pro в феврале или марте будущего года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

