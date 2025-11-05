ПО: Apple выпускает обновление iOS 26.1

05.11.2025, MForum.ru

Apple выпускает обновление iOS 26.1 для всех совместимых моделей iPhone. Компания также выпускает iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1 и tvOS 26.1 для пользователей.

Обновление iOS 26.1 включает в себя новый переключатель Liquid Glass, который позволяет пользователям выбирать между прозрачными и затемненными элементами пользовательского интерфейса. Apple также, наконец, добавила переключатель, отключающий функцию "Проведите пальцем по экрану, чтобы открыть камеру".

Обновление включает в себя улучшения в Apple Music, локальной записи, аудио FaceTime, будильниках и Apple Intelligence. Apple утверждает, что обновление iOS 26.1 также улучшает качество звука в FaceTime audio.

Кроме того, в AirPods появилась поддержка прямой трансляции на китайском, итальянском, японском и корейском языках. В фитнес-приложении теперь доступна функция записи тренировок вручную.

В iPadOS 26.1 пользователи получают доступ к новой функции многозадачности Slide Over и новому приложению Apple Vision Pro. В macOS Tahoe 26.1 улучшен дизайн и повышена безопасность. Функция Image Playground теперь также поддерживает сторонние модели создания изображений.

Обновления также содержат исправления ошибок и улучшения безопасности по всем направлениям.