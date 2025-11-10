Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T

MForum.ru

Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T

10.11.2025, MForum.ru

Пару недель назад компания OnePlus подтвердила, что выпустит первый в мире смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 5. Изначально считали, что новинка будет называться OnePlus Turbo, позже появилась информация, что ее имя будет OnePlus Ace 6 Pro Max. Однако официальный фан-клуб OnePlus сообщил, что новый телефон будет называться OnePlus Ace 6T.

Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T

По данным tipster Digital Chat Station, новый OnePlus Ace 6T унаследует ДНК классического OnePlus 6T, известного своим дисплеем с высокой частотой обновления, сверхбыстрой разблокировкой по отпечатку пальца, флагманским чипсетом Snapdragon 8-й серии и яркой фиолетовой отделкой, не говоря уже о запоминающемся дизайне. Аналогичный набор функций появится и в Ace 6T.

Другой источник утверждает, что OnePlus будет сотрудничать с Genshin Impact для выпуска специального издания Ace 6T. Источник также сообщает, что устройство на базе Snapdragon 8 5-го поколения будет оснащаться 12 ГБ / 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ встроенной памяти типа UFS 4.1. Сообщается, что в дополнение к фиолетовому Electric Purple, телефон будет доступен в черном Flash Black и зеленом Shadow Green.

Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T

Согласно сообщениям, OnePlus Ace 6T будет оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 1,5 тыс. пикселей с частотой обновления 165 Гц. Также он будет оснащен емким аккумулятором 8000 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 100 Вт, а его программной составляющей станет ColorOS 16 на базе Android 16.

Фоточасть будет включать в себя 32-мегапиксельную фронтальную камеру и сдвоенную тыловую камеру: 50 Мп основной сенсор, 8 Мп вспомогательный сенсор. Среди дополнительных преимуществ - металлическая средняя рамка, ультразвуковой датчик отпечатков пальцев под дисплеем, линейный двигатель по оси X, двойные динамики и поддержка NFC. Дебют OnePlus Ace 6T в Китае ожидается уже в текущем месяце.

Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

07.10. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

23.07. [Новости компаний] Рынок смартфонов: Рынок смартфонов в Индии восстановился в 2q2025 после медленного роста в начале 2025 года / MForum.ru

09.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE5 с АКБ 7100 мАч представлен официально / MForum.ru

09.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Nord 5 c 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей и сенсором LYT-700 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru

10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru

07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru

07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru

06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

06.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru

05.11. [Новинки]  ПО: Apple выпускает обновление iOS 26.1 / MForum.ru

04.11. [Новинки] Анонсы: Realme C85 Pro и Realme C85 5G представлены официально / MForum.ru

04.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru

03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru

30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru

29.10. [Новинки]  Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru

28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru

27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: