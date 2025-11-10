Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T

10.11.2025, MForum.ru

Пару недель назад компания OnePlus подтвердила, что выпустит первый в мире смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 5. Изначально считали, что новинка будет называться OnePlus Turbo, позже появилась информация, что ее имя будет OnePlus Ace 6 Pro Max. Однако официальный фан-клуб OnePlus сообщил, что новый телефон будет называться OnePlus Ace 6T.

По данным tipster Digital Chat Station, новый OnePlus Ace 6T унаследует ДНК классического OnePlus 6T, известного своим дисплеем с высокой частотой обновления, сверхбыстрой разблокировкой по отпечатку пальца, флагманским чипсетом Snapdragon 8-й серии и яркой фиолетовой отделкой, не говоря уже о запоминающемся дизайне. Аналогичный набор функций появится и в Ace 6T.

Другой источник утверждает, что OnePlus будет сотрудничать с Genshin Impact для выпуска специального издания Ace 6T. Источник также сообщает, что устройство на базе Snapdragon 8 5-го поколения будет оснащаться 12 ГБ / 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ встроенной памяти типа UFS 4.1. Сообщается, что в дополнение к фиолетовому Electric Purple, телефон будет доступен в черном Flash Black и зеленом Shadow Green.

Согласно сообщениям, OnePlus Ace 6T будет оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 1,5 тыс. пикселей с частотой обновления 165 Гц. Также он будет оснащен емким аккумулятором 8000 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 100 Вт, а его программной составляющей станет ColorOS 16 на базе Android 16.

Фоточасть будет включать в себя 32-мегапиксельную фронтальную камеру и сдвоенную тыловую камеру: 50 Мп основной сенсор, 8 Мп вспомогательный сенсор. Среди дополнительных преимуществ - металлическая средняя рамка, ультразвуковой датчик отпечатков пальцев под дисплеем, линейный двигатель по оси X, двойные динамики и поддержка NFC. Дебют OnePlus Ace 6T в Китае ожидается уже в текущем месяце.