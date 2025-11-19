Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей

19.11.2025, MForum.ru

Компания HMD расширяет свой охват корпоративного, государственного и оборонного секторов с помощью подразделения HMD Secure. Новейшее устройство компании – Terra M – классифицируется как сверхпрочный “умный функциональный телефон” с корпоративной операционной системой.

Его целевой аудиторией являются операторы критически важной инфраструктуры, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, службы экстренного реагирования, государственные служащие и сотрудники предприятий.

Terra M обладает прочностью военного класса, соответствующей стандарту MIL-STD-810H, а также защитой от проникновения влаги и пыли по классу IP68/IP69K. HMD Secure предлагает систему управления мобильными устройствами (MDM) для безопасного управления парком устройств, а также предлагает предварительно загруженные корпоративные приложения для быстрого развертывания.

Устройство оснащено 2,8-дюймовым сенсорным экраном, удобным для работы в перчатках, программируемой функцией Push-to-Talk и кнопкой экстренного вызова. Он также оснащен чипсетом Qualcomm Dragonwing QCM229 и поддерживает подключение к сети 4G с поддержкой VoLTE, VoWi-Fi, режимом точки доступа и eSIM

HMD Terra M работает под управлением кастомной операционной системы, а HMD обещает ежеквартальные обновления безопасности в течение 5 лет. За автономность Terra M отвечает аккумулятор емкостью 2510 мАч, рассчитанный на 10 дней работы в режиме ожидания.

Компания HMD пока не раскрывает полные технические характеристики Terra M. Ожидается, что устройство будет выпущено в первом квартале 2026 года. Тогда же появятся акссесуары, включая подставку для зарядки и зажим для ремня.