Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен

19.11.2025,
Анонс iQOO 15 состоялся в прошлом месяце, но еще в августе ходили слухи, что к нему присоединится устройство по имени iQOO 15 Mini. Оно должно было быть оснащено 6,3-дюймовым плоским дисплеем со средним размером рамки и встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Также упоминалось об АКБ емкостью 7000 мАч.
Однако, согласно сообщению Digital Chat Station в социальной сети Weibo, iQOO прекратила разработку iQOO 15 Mini, сосредоточившись на iQOO 15 Ultra (который, возможно, будет называться Pro).
По слухам, это устройство будет иметь большую игровую направленность, с выделенными игровыми триггерами и встроенным вентилятором для охлаждения. На самом деле предполагалось, что iQOO 15 Mini поступит в продажу вместе с Ultra, но если данные DCS верны, то останется только Ultra.
© Антон Печеровый,
