Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен

19.11.2025, MForum.ru

Анонс iQOO 15 состоялся в прошлом месяце, но еще в августе ходили слухи, что к нему присоединится устройство по имени iQOO 15 Mini. Оно должно было быть оснащено 6,3-дюймовым плоским дисплеем со средним размером рамки и встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Также упоминалось об АКБ емкостью 7000 мАч.

Однако, согласно сообщению Digital Chat Station в социальной сети Weibo, iQOO прекратила разработку iQOO 15 Mini, сосредоточившись на iQOO 15 Ultra (который, возможно, будет называться Pro). По слухам, это устройство будет иметь большую игровую направленность, с выделенными игровыми триггерами и встроенным вентилятором для охлаждения. На самом деле предполагалось, что iQOO 15 Mini поступит в продажу вместе с Ultra, но если данные DCS верны, то останется только Ultra.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru