Спутниковая связь: Apple и Globalstar обновят спутниковые возможности iPhone

11.11.2025,
Годом ранее сообщалось, что Globalstar и Apple заключили масштабную сделку в области сотово-спутниковой связи стоимостью не менее $1.1 млрд. Это должно помочь Globalstar нарастить инфраструктурные возможности спутников, что позволит предоставлять пользователям смартфонов iPhone новые возможности, связанные с подключением смартфонов к LEO-спутникам. В рамках соглашения Apple зарезервировала за собой 85% растущей емкости нового спутникового низкоорбитального созвездия, которое строит Globalstar.
На сегодня у американских и канадских пользователей iPhone уже есть возможность отправки через спутники Globalstar текстовых сообщений (в аппаратах iOS 18 и новее), причем пока что эта услуга предоставляется бесплатно.
Ожидается, что к этому вскоре прибавится возможность отправки изображений, причем для этого станет не нужно маяться с поиском позиции, в которой аппарат направлен прямо в небо, как это требуется сейчас. Более того, разработчики хотели бы добиться работы услуги в помещениях и в автомобилях. Об этом сообщает Mobile World Live.
Также в Apple по слухам работают над API, который позволит разработчикам задействовать спутниковое подключение в различных приложениях.
Ожидается, что Apple Maps может получить обновление, которое наконец-то позволит использовать спутниковую навигацию там, где нет покрытия мобильной сети или Wi-Fi.
Базовые обновления спутниковых возможностей, предположительно останутся бесплатными, а за более интересный функционал абонентам предложат платить.
У российских пользователей Apple iPhone в обозримой перспективе доступа к этим техночудесам не будет.
