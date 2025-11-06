Микроэлектроника: Сигналтек берется за разработку baseband процессора для БС LTE

MForum.ru
06.11.2025,
Об этом сегодня рассказали Ведомости. Речь идет о разработке baseband процессора. Если вы не знаете эту компанию, то пока что она более всего известна своими решениями для проведения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и анализа трафика.
Baseband-процессоры, которые используются в базовых станциях сотовой связи и в абонентских терминалах, в мире выпускают различные компании, например:
Вендоры, как правило, весьма скупы на информацию об используемых в базовых станциях процессорах – это весьма «конкурентно чувствительная» тема.
В основном в качестве baseband процессоров используют ASIC, специализированные микросхемы, созданные специально под необходимый набор функций. Применительно к базовым станциям, это, прежде всего, функции работы с радиосигналами (PHY). ASIC-процессоры для этой цели, в основном, проектируют, выпускают и используют участники рынка оборудования сотовой связи.
Есть и обходной путь – можно использовать FPGA, чтобы на ней реализовать функциональность baseband процессора. Этим путем идут, например, некоторые российские производители. Но и FPGA с необходимыми параметрами в России не производятся. FPGA в качестве baseband как правило применяют в малосерийной продукции.
General Purpose CPU, что x86, что ARM, для обработки сигнала PHY не применяют, не получается добиться от них приемлемых задержек, да и их энергоэффективность неприемлемо ниже, чем у специализированных решений. Но в базовых станциях процессоры общего применения обычно используются, например, для реализации управляющих функций.
Мне неизвестны российские разработки baseband процессоров. Полагаю, что «в железе» их нет. Как и в российских базовых станциях. Но некоторые российские производители уже «замахиваются» на создание собственных baseband процессоров: Yadro, Булат и Софттайм.
Смогут ли в Софттайм справиться с такой разработкой?
В целом, почему бы и нет. Три года – достаточный срок, если есть подходящая команда и будет стабильное финансирование в необходимом объеме. Основной проблемой является выбор производителя пластин с этой разработкой.
Любой зарубежный производитель - это ряд потенциальных рисков. Российских производителей, способных выпустить в России baseband процессор по более-менее современному техпроцессу (28 нм и менее), на сегодня нет. Т.к. нет соответствующего российского производственного оборудования, а возможности по закупке даже б/у зарубежного оборудования ограничены практически до невозможности – в силу санкций и высокой востребованности такого оборудования в странах, которые занимаются производством микроэлектроники, прежде всего, в Китае.
Остается та или другая схема сотрудничества с другими странами, например, с Китаем. Можно искать производство, где получится разместить заказ, можно арендовать линию или купить небольшое производство и использовать его в своих целях.
Отдельная, но важная тема – разработка управляющего ПО, которое будет работать с российским ASIC – это тоже обязательная часть разработки. Конечно, можно закупить и готовое подходящее ПО, но это решение «стратегического плана», использовать чужое или написать свое. Возможны и «варианты», когда покупается лицензия на чужое, а затем оно модифицируется в той степени, что его становится правомерным считать своим. Разные производители идут разными путями.
Написание «с нуля» - самый надежный, но дорогой и длительный путь, остальные варианты, как правило, дешевле и быстрее.
В целом, хорошо, если и в теме baseband процессоров в России будет хоть какая-то конкуренция, это может ускорить процессы разработки и обеспечит возможность выбрать лучшее из возможного. В теории, по крайней мере.
Печально, конечно, что о разработке процессора под LTE в России задумались тогда, когда уже следует активно строить даже не сети 5G, а сети 5G Advanced, как делают в Китае и в США. Когда необходимо писать ТЗ на процессоры для 6G. Будем реалистами. Отставание в технологиях формировалось десятилетиями и теперь приходится начинать если не «от печки», то от не самой свежей технологии.
