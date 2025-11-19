Космическая связь: Nokia нацелилась на модернизацию космической связи до 5G

19.11.2025, MForum.ru

Президент подразделения исследований решений Nokia Bell Labs Тьерри Кляйн сообщил изданию Mobile World Live, что компания закладывает основу для следующей эры внеземной связи 5G, разрабатывая «космический интернет», который свяжет лунные базы, орбитальные спутники и, позднее, миссии на Марсе.

Кляйн заявил, что (не вполне удавшееся из-за неудачной посадки лунного модуля) развертывание Nokia первой сети сотовой связи на лунной поверхности в начале 2025 года стало доказательством того, что технологии мобильной связи могут питать следующую фазу освоения космоса. «Человек будет постоянно присутствовать на лунной поверхности», — пояснил он. Чтобы поддержать это, понадобятся сети связи, лунные и орбитальных системы, которые сформируют основу для межпланетной связи.

На следующем этапе понадобится объединить «островки поверхностной связи» в космосе, обеспечив передачу данных между объектами на поверхности Луны, орбитальными спутниками и космическими кораблями, путешествующими между Землей и Луной. «Все должно быть соединено динамичным образом», — сказал он. Компания намерена фокусировать свое внимание на этих разработках «по мере того, как мы продвигаемся все дальше и дальше в космос».

Ранее в 2025 году Nokia развернула сеть 4G на Луне в рамках миссии IM-2 компании Intuitive Machines, что стало важным шагом в доказательстве возможности работы наземных сотовых технологий в суровых условиях космоса. Несмотря на сложную посадку, в результате которой Nokia не смогла установить запланированное соединение из-за значительных ограничений по мощности, Кляйн подтвердил, что сеть была включена и функционировала. «У нас есть доказательства того, что сеть была работоспособна», — отметил он.

Хотя текущая версия лунной системы связи работает на основе 4G, Кляйн ожидает, что в следующем десятилетии произойдет апгрейд космической связи до 5G, пусть и с задержкой развития наземных систем. «Мы действительно рекомендуем, чтобы космическая промышленность отставала примерно на 1 поколение от того, что происходит в наземных сетях», — заявил он, указав, что необходимы техническая зрелость, готовность экосистемы и опыт развертывания, прежде чем продвигать новые технологии за пределы Земли. «Когда мы перейдем к 6G для наземных сетей в период, скажем, с 2028 по 2030 год, это, вероятно, будет подходящее время для перехода к 5G в космосе».

Как это прокомментировать

Планы Nokia выглядят частью глобального тренда по коммерциализации и инфраструктурному освоению космоса. Предложение отставания на 1G от передовых наземных технологий —прагматичный шаг. Он позволяет использовать проверенные, надежные и энергоэффективные технологии, что критически важно в условиях, где стоимость ошибки и ремонта крайне высоки, а аварии систем связи могут стоить жизни людям, работающим в космосе.



Испытание 4G на Луне, даже не вполне удачное, — это все равно шаг вперед, поскольку практически подтверждена возможность создания, доставки и развертывания лунных сетей 4G/LTE.



Ожидать появления первых сетей 5G на Луне можно ближе к 2030 году, что совпадает с планами NASA по программе Артемида и созданию лунной орбитальной станции Gateway. А может быть первыми окажутся китайцы? Nokia, очевидно, позиционирует себя как ключевой игрок в создании будущей коммуникационной инфраструктуры для устойчивого присутствия человека в космосе.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: космическая связь внеземная связь связь на Луне пятое поколение связь в космосе

--