Слухи: Данные о Samsung Galaxy A18 показали обновление стратегии и отказ от Exynos

03.07.2026, MForum.ru

Согласно данным отраслевых источников, Samsung готовит изменения в своей бюджетной линейке Galaxy A18. Впервые за несколько поколений компания планирует полностью отказаться от использования собственных процессоров Exynos в этой популярной серии, отдав предпочтение сторонним производителям.

Как отмечает южнокорейское издание ZDNET Korea, 4G-версия Galaxy A18 получит процессор MediaTek, продолжая традицию, заложенную в модели A17 4G . Гораздо более значительное изменение ожидает 5G-модификацию: вместо использовавшегося в A17 5G чипа Exynos 1330, новый смартфон будет работать на платформе Qualcomm Snapdragon.

Причиной такого шага, по мнению аналитиков, стало стремление Samsung контролировать себестоимость устройства на фоне растущих цен на компоненты, особенно на память. Отказ от собственного чипа в пользу решений от MediaTek и Qualcomm должен помочь удержать цену Galaxy A18 на приемлемом уровне в условиях повышенной конкуренции в бюджетном сегменте.

Производственные планы уже начинают обретать конкретные очертания. Серийный выпуск 4G-версии, по имеющейся информации, стартует в августе 2026 года. Согласно планам, в первый месяц будет произведено около 100 тысяч единиц, а к октябрю ежемесячные объёмы должны вырасти до 2,5 миллиона устройств. Выпуск 5G-модели, предположительно, начнётся несколько позже.

Полные спецификации пока держатся в секрете, однако ожидается, что Galaxy A18 сохранит ключевые черты предшественников: Super AMOLED-дисплей, основную камеру 50 МП и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Также отмечается, что разработка прошивки для 4G-версии уже ведётся, и устройство может получить One UI 9 на базе Android 17 сразу из коробки.