Анонсы: Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов

29.05.2026, MForum.ru

Британский производитель люксовых телефонов Vertu представил свой новый складной аппарат Alphafold. Устройство позиционируется как премиальное бизнес-решение с упором на искусственный интеллект, но главное, что привлекло внимание, — это астрономическая цена.

Стандартная версия с телячьей кожей стоит 6880 долларов. Вариант из кожи аллигатора обойдётся в 8800 долларов. Но самый дорогой вариант — кастомизированная версия с золотыми и бриллиантовыми вставками — достигает 46 800 долларов. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Fold7 стоит около 1800 долларов, Huawei Mate X6 — примерно 2000. Vertu Alphafold дороже в 3-25 раз.

Основной фишкой Alphafold является AI-система Hermes Agent, которая берёт на себя управление расписанием, утверждение задач, планирование поездок, координацию рабочих процессов и интеграцию с корпоративными системами вроде ERP и CRM. AI-ассистент работает через естественный язык и подключён к сервисам Google (Gmail, Календарь, Карты), а также к WhatsApp, Telegram, Facebook и другим популярным приложениям.

Конфиденциальные данные обрабатываются локально с помощью выделенного чипа безопасности A5. Ключевые задачи, например финансовые утверждения, требуют ручного подтверждения пользователем.

Технически Alphafold оснащён 8.05-дюймовым складным OLED-дисплеем и 6.53-дюймовым внешним экраном (оба 120 Гц). Процессор — Snapdragon 8 Elite, батарея — 6500 мАч (кремний-углеродная) с быстрой проводной и беспроводной зарядкой. Камеры: 50 МП основная, 50 МП ультраширик и 5 МП телевик. Шарнир из титана и карбона рассчитан на 650 000 складываний.

Vertu традиционно позиционирует себя как производитель смартфонов для сверхбогатых людей, которым важны эксклюзивность, ручная работа, редкие материалы и персональные услуги (консьерж, 24/7 поддержка). С этой точки зрения Alphafold — не столько телефон, сколько аксессуар. Его технические характеристики вторичны по сравнению с брендом и статусом.

Интересно, что Alphafold, судя по всему, является ребрендингом Nubia Fold (вышел в Китае в декабре 2025 года). Vertu изменила дизайн, материалы и добавила своё ПО, но основа та же. Это объясняет не самую передовую начинку (например, 5 МП телевик — это очень слабо для 2026 года). Но покупатели Vertu вряд ли обращают на это внимание.

Вопрос в том, будет ли спрос на Android-складной за $46 800. Наверное, найдётся небольшая аудитория коллекционеров и бизнесменов, для которых сумма не имеет значения. Это скорее имиджевый артефакт, чем практичный гаджет.

Vertu продолжает доказывать, что ниша сверхдорогих телефонов ещё жива. Но с каждым годом таких покупателей становится всё меньше — рынок люксовых смартфонов сжимается. Возможно, Vertu стоило бы переключиться на другие категории (например, часы или аксессуары) или создать что-то по-настоящему инновационное, а не ребрендить существующие модели.

Однако пока стратегия остаётся прежней: брать обычный телефон, добавлять кожу, золото и баснословный ценник. И продавать единицы. Судя по всему, этого достаточно для выживания бренда.