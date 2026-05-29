Анонсы: Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов

MForum.ru
29.05.2026,
Британский производитель люксовых телефонов Vertu представил свой новый складной аппарат Alphafold. Устройство позиционируется как премиальное бизнес-решение с упором на искусственный интеллект, но главное, что привлекло внимание, — это астрономическая цена.
Стандартная версия с телячьей кожей стоит 6880 долларов. Вариант из кожи аллигатора обойдётся в 8800 долларов. Но самый дорогой вариант — кастомизированная версия с золотыми и бриллиантовыми вставками — достигает 46 800 долларов. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Fold7 стоит около 1800 долларов, Huawei Mate X6 — примерно 2000. Vertu Alphafold дороже в 3-25 раз.
Основной фишкой Alphafold является AI-система Hermes Agent, которая берёт на себя управление расписанием, утверждение задач, планирование поездок, координацию рабочих процессов и интеграцию с корпоративными системами вроде ERP и CRM. AI-ассистент работает через естественный язык и подключён к сервисам Google (Gmail, Календарь, Карты), а также к WhatsApp, Telegram, Facebook и другим популярным приложениям.
Конфиденциальные данные обрабатываются локально с помощью выделенного чипа безопасности A5. Ключевые задачи, например финансовые утверждения, требуют ручного подтверждения пользователем.
Технически Alphafold оснащён 8.05-дюймовым складным OLED-дисплеем и 6.53-дюймовым внешним экраном (оба 120 Гц). Процессор — Snapdragon 8 Elite, батарея — 6500 мАч (кремний-углеродная) с быстрой проводной и беспроводной зарядкой. Камеры: 50 МП основная, 50 МП ультраширик и 5 МП телевик. Шарнир из титана и карбона рассчитан на 650 000 складываний.
Vertu традиционно позиционирует себя как производитель смартфонов для сверхбогатых людей, которым важны эксклюзивность, ручная работа, редкие материалы и персональные услуги (консьерж, 24/7 поддержка). С этой точки зрения Alphafold — не столько телефон, сколько аксессуар. Его технические характеристики вторичны по сравнению с брендом и статусом.
Интересно, что Alphafold, судя по всему, является ребрендингом Nubia Fold (вышел в Китае в декабре 2025 года). Vertu изменила дизайн, материалы и добавила своё ПО, но основа та же. Это объясняет не самую передовую начинку (например, 5 МП телевик — это очень слабо для 2026 года). Но покупатели Vertu вряд ли обращают на это внимание.
Вопрос в том, будет ли спрос на Android-складной за $46 800. Наверное, найдётся небольшая аудитория коллекционеров и бизнесменов, для которых сумма не имеет значения. Это скорее имиджевый артефакт, чем практичный гаджет.
Vertu продолжает доказывать, что ниша сверхдорогих телефонов ещё жива. Но с каждым годом таких покупателей становится всё меньше — рынок люксовых смартфонов сжимается. Возможно, Vertu стоило бы переключиться на другие категории (например, часы или аксессуары) или создать что-то по-настоящему инновационное, а не ребрендить существующие модели.
Однако пока стратегия остаётся прежней: брать обычный телефон, добавлять кожу, золото и баснословный ценник. И продавать единицы. Судя по всему, этого достаточно для выживания бренда.
©
Публикации по теме:
17.10. Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине
09.01. Doogee V Max – АКБ емкостью 22000 мАч и камера ночного видения
25.10. Люксовый смартфон Vertu Metavertu представлен официально
16.09. Представлен раскладной смартфон Vertu Ayxta Fold 3
10.06. Vertu iVertu 5G представлен официально
19.10. Увидел свет премиальный Vertu Aster Pc
23.05. Vertu Signature Cobra Limited Edition – телефон с ценой $360000
24.03. Vertu Signature – теперь с Linux
14.03. Бизнес Vertu продан за $61 млн
26.01. Vertu Constellation – технологичный премиум
12.01. Цена нового Vertu Signature Touch for Bentley начинается от $9000
23.11. О смартфонах и не только #33: будущее смартфонов, лояльность к Android и компактный iPhone нового поколения
24.09. Vertu New Signature Touch – премиальный смартфон с хорошими характеристиками
24.09. Рынок систем LTE 2100 в мире. Обновление статуса / GSA
15.09. UHANS U100 – китайский смартфон в стиле Vertu
24.08. О смартфонах и не только #20: HTC O2, премиальные гаджеты, Galaxy Note 5 для Папуа Новой Гвинеи и розовый iPhone 6S
03.08. О смартфонах и не только #17: OnePlus 2, Meizu M2, Moto G, Moto X Play и Moto X Style, будущие продукты Sony и страсти по Samsung
20.07. О смартфонах и не только #15: возвращение Nokia, Sailfish 2.0, кинетические аккумуляторы для носимых девайсов и прибыли Apple
29.06. О смартфонах и не только #12: гаджеты для элиты, бесплатный Google Play Music, поддельный iPhone c настоящей iOS и Lumia с QHD-дисплеем
23.06. Это интересно: такие разные BQ
29.05. Оценка Anthropic выросла почти до $1 трлн, что сделало ее самым дорогим разработчиком ИИ в США
29.05. Процессорный модуль E2C3-COM на Эльбрус-2С3 включен в реестр
28.05. Сколтех собирается запустить контрактное производство фотонных чипов по технологии «кремний на изоляторе»
28.05. IBM инвестирует $10 млрд в создание крупномасштабного квантового компьютера к 2029 году
28.05. Японский госфонд JIC может продать производителя фоторезистов JSR спустя два года после его покупки
28.05. T2 внедрил геораспределенную отказоустойчивую систему мониторинга на базе российского решения Пульт
28.05. Yandex B2B Tech, Selectel и MetaMentor представили модель аренды ИИ-решений для бизнеса
28.05. 6G RAN: что известно и что неизвестно
28.05. МТС в Забайкальском крае усилил сеть LTE в пригороде Читы
27.05. В ТМТ Консалтинг оценили размер и динамику изменений на российском рынке виртуальных АТС
27.05. МегаФон в Тамбовской области - покрытие улучшено в селе Ракша
27.05. MWS Cloud и Ситикард заключили соглашение о сотрудничестве
27.05. Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме
27.05. С 27 мая в России ограничен параллельный импорт компьютерной техники и комплектующих ряда производителей, включая Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, Toshiba и ряда других брендов
29.05. Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов
29.05. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749
28.05. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515
28.05. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s
28.05. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов
27.05. Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий
27.05. Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27
26.05. Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч
26.05. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов
26.05. Oppo A6c добрался до Индии: 7000 мАч, 120 Гц и Unisoc T7250 от $146
25.05. Honor X7e 4G раскрыт ритейлером
25.05. Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса
25.05. Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию
22.05. Poco Pad C1 – доступный планшет с экраном 2K 120 Гц и батареей 7600 мАч
22.05. Утечка раскрыла параметры HMD Thunder Pro – 50 МП с OIS, OLED 90 Гц и 6000 мАч
22.05. HMD Vibe 2 5G – 6000 мАч, 120 Гц и Android 16 от $115
21.05. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558
21.05. Itel A100 Pro дизайн в стиле iPhone 17 Pro за $95 и с Android Go
21.05. Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка
20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов