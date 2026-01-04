Микроэлектроника: Корея делает большую ставку на SiC и GaN – получится ли?

18.06.2026, MForum.ru

Правительство Южной Кореи запускает масштабную программу поддержки разработки силовых полупроводников нового поколения на основе карбида кремния (SiC) и нитрида галлия (GaN). В рамках проекта «Супер-инновационный экономический проект» (UIEP) планируется направить до 750 млрд вон (около $494 млн), из которых 500 млрд вон (около $329 млн) - непосредственно на НИОКР.

Основной фокус - силовые полупроводники для AI-дата-центров и вычислительной инфраструктуры, а также для энергетики, электротранспорта, робототехники и авиации. Власти намерены выстроить полный производственный цикл внутри страны и создать новую стратегическую отрасль, сопоставимую по значимости с рынком памяти DRAM. Об этом пишет iXBT.

Нельзя не согласиться с тем, что на такие изделия сейчас идет заметный рост спроса – дата-центры жадны до энергии, соответственно эффективное управление питанием приобретает новый высокий вес. SiC и GaN – это не маркетинг, эти материалы на сегодня незаменимы в электромобилях, зарядных станциях, промышленных приводах и в системах питания ИИ-серверов.

Корея воодушевлена своим успехом на рынке памяти и хочет применить уже освоенную модель к силовой электронике. Государство готово финансово поддержать НИОКР, помочь бизнесу выстроить полную цепочку от материалов до готовых изделий.

Но есть нюанс – Корея пока что отстает в гонке силовых полупроводников, ее доля на этом рынке – единицы процентов. Тому есть и фундаментальные причины, технологический уровень SiC-изделий Кореи – не выше 70-80% от американских, по GaN даже чуть ниже. И если проигрывать лидеру в лице США еще туда-сюда, то есть еще и такие конкуренты в этой области, как Япония, Китай (очень активно стремящийся развивать этот рынок) и Европа (с ее Infineon и STMicroelectronics).

Так что хотя корейцы правильно оценивают высокий потенциал этих технологий, обоснованность вложений, но из-за того, что Корея запоздала с этими идеями, вероятность ее успеха в этой области пока что вызывает у меня сомнения – только готовности инвестировать – маловато будет. Пока что удел Кореи – быть догоняющей, даже с учетом новой стратегии.

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теги: Южная Корея стратегии стран SiC GaN силовая электроника аналитика

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