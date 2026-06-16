Слухи: Xiaomi 18 принесет смену порядка выхода, рост цен и следование стратегии Apple

MForum.ru
17.06.2026,
Xiaomi 18 недавно появился в базе данных GSMA, подтвердив своё существование. Ожидается, что серия дебютирует уже в сентябре этого года. Однако инсайдер Digital Chat Station сообщает, что в этот раз Xiaomi меняет привычный порядок выпуска. Вместо одновременного анонса стандартной и Pro-версий, сначала будет представлена Xiaomi 18 Pro, а за ней, с небольшим отрывом, — базовая модель. Обе поступят в продажу до китайского Нового года (февраль 2027).
Напомним, Apple, как ожидается, выпустит iPhone 18 Pro в сентябре, а обычный iPhone 18 — позже, в 2027 году. Xiaomi, похоже, копирует этот подход. Кроме того, слухи указывают на использование фирменного красного цвета, который также ожидается для серии iPhone 18.
Более серьёзная проблема — рост цен на серию Xiaomi 18. И это не только тренд Xiaomi: издержки по всей цепочке поставок растут, и почти все крупные Android-бренды вынуждены повышать цены. Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь уже прокомментировал ситуацию с ценами на память, отметив, что они продолжают расти и, вероятно, будут увеличиваться в ближайшие два года. Его совет тем, кто планирует обновить телефон: покупать раньше, чем позже.
С аппаратной стороны, Xiaomi 18 станет одним из первых устройств на новой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.
Решение Xiaomi разделить запуск Pro и обычной модели — необычный шаг для компании. Обычно Xiaomi анонсирует всю линейку сразу. Такой подход, скорее всего, продиктован желанием:
Рост цен — самая тревожная новость для покупателей. Память и другие компоненты дорожают, и это отразится на всех. Xiaomi, которая всегда позиционировалась как «доступный флагман», рискует потерять часть своей аудитории. Но, возможно, компания готовит другие модели (например, T-серию) для сохранения ценового позиционирования.
Snapdragon 8 Elite Gen 6 обещает быть мощным, но если цена Xiaomi 18 Pro перевалит за 1000 долларов, это может вызвать удивление даже у преданных фанатов. Однако, судя по словам Лэй Цзюня, компания предупреждает: дальше будет только дороже.
Поэтому, если вы планировали обновление в этом году, возможно, стоит поторопиться с покупкой Xiaomi 17 или 17T, пока цены не выросли. А Xiaomi 18, возможно, станет первым «по-настоящему дорогим» флагманом бренда. Интересно, как это повлияет на рыночную долю. Китайский рынок уже перенасыщен, и рост цен может ослабить позиции Xiaomi перед лицом конкурентов, таких как Honor и Oppo. Но пока — только слухи. Официальный анонс Xiaomi 18 ожидается в сентябре. Будем следить.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
16.06.2026. Официально раскрыты камеры и дисплеи Vivo X Fold 6
11.06.2026. Honor готовит Win Pad Mini: 8-дюймовый OLED-планшет для геймеров с емкой батареей
09.06.2026. Появилась уточненная информация о батарее, зарядке и дисплее Redmi K100 Pro
03.06.2026. iPhone Ultra получит испарительную камеру и жидкометаллический шарнир
02.06.2026. Huawei nova 16 Ultra – 200 МП камера, 7000 мАч, 100 Вт и IP69 за $69
02.06.2026. Huawei nova 16 и 16 Pro: 200 МП, 7000 мАч и спутниковая связь. От $445
02.06.2026. Huawei nova 16z – спутниковая связь и 6000 мАч за $400
29.05.2026. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749
28.05.2026. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов
27.05.2026. Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий
25.05.2026. Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса
25.05.2026. Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию
22.05.2026. Poco Pad C1 – доступный планшет с экраном 2K 120 Гц и батареей 7600 мАч
21.05.2026. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558
21.05.2026. Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка
16.05.2026. Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая
15.05.2026. Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы
14.05.2026. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
11.05.2026. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249
06.05.2026. В Аналитическом центре GS Group оценили российский рынок ноутбуков и мониторов в 1q2026
17.06. Билайн организовал переходы в свою сеть для клиентов, у которых не совпадает регион проживания и оформления SIM-карты
17.06. МегаФон и China Telecom запустили новый магистральный канал «Хабаровск-Гонконг»
17.06. Tensordyne привлекает все больше интереса за счет ставки на LNS
17.06. МегаФон расширил инфраструктуру в населенных пунктах Кетовского района Курганской области
17.06. Yadro и Postgres Professional будут сотрудничать в области разработки и производства промышленных ПАК для КИ
17.06. Узбекистан выбирает спутниковую связь от Amazon Leo
16.06. Music v2 - легальная коммерциализация и возможность менять жанр в рамках одного трека
16.06. Европейская Ams Osram в марте 2026 года представила технологию создания оптических межсоединений для систем ИИ
16.06. Росатом создал импортзамещающее производство высокочистых веществ: красного фосфора и оксихлорида фосфора
16.06. Билайн улучшил связь еще в трех деревнях Новгородской области
16.06. МТС в Новосибирской области - мобильная связь улучшена в самом маленьком городе области
16.06. С сентября 2026 года производителям производственного оборудования микроэлектроники придется доказывать его российскость балльной системой
16.06. МегаФон в Приморском крае – Дальнегорск и водохранилище
16.06. МТС нарастила число общедоступных точек бесплатного Wi-Fi в Москве до 600
16.06. Спутники SpaceX AI1 для орбитальных ЦОД будут большими и неэкологичными
17.06. Tecno Spark 50 Pro – дизайн в стиле iPhone 17 Pro и защита IP69
17.06. Vivo T5 Lite 5G – бюджетный долгожитель с АКБ 6500 мАч и экраном 120 Гц
17.06. Xiaomi 18 принесет смену порядка выхода, рост цен и следование стратегии Apple
16.06. Honor X70 Pro Max – батарея 8560 мАч и цена от 295 долларов
16.06. Официально раскрыты камеры и дисплеи Vivo X Fold 6
15.06. Moto G Max – 200 МП камера, экран 5000 нит и военная прочность за 490 долларов
15.06. Honor X7e Plus 5G сертифицирован в ОАЭ
12.06. OnePlus Turbo 6X и 6X Pro -доступные «батарейные монстры» для Китая от 220 долларов
11.06. Honor подтвердила 7 лет обновлений для Magic V6 и всей Magic-серии в Европе
11.06. Realme P4R 5G – 8000 мАч, 144 Гц и MIL-STD-810H за 200 долларов
11.06. Honor готовит Win Pad Mini: 8-дюймовый OLED-планшет для геймеров с емкой батареей
10.06. Honor X80 Pro Max – 11 000 мАч, 90 Вт и Snapdragon 6 Gen 5
10.06. Infinix Smart 20 – большой 120-герцовый экран и автономность за 145 долларов
10.06. Apple анонсировала список устройств для iOS 27, macOS 27 Golden Gate и watchOS 27: Intel Mac остаются без поддержки
09.06. Появилась уточненная информация о батарее, зарядке и дисплее Redmi K100 Pro
09.06. Samsung Galaxy Z Flip 8 сохранит региональное разделение чипов — Exynos 2600 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5
09.06. Samsung Galaxy S27 Pro будет на уровне Ultra, но без S Pen
08.06. Vivo V70 Lite – почти незаметное обновление с упором на автономность
08.06. 3C-сертификация раскрыла батарею Vivo X Fold 6
08.06. Hisense A10 – смартфон с e-ink дисплеем представят спустя три года разработки