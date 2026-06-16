Слухи: Xiaomi 18 принесет смену порядка выхода, рост цен и следование стратегии Apple

17.06.2026, MForum.ru

Xiaomi 18 недавно появился в базе данных GSMA, подтвердив своё существование. Ожидается, что серия дебютирует уже в сентябре этого года. Однако инсайдер Digital Chat Station сообщает, что в этот раз Xiaomi меняет привычный порядок выпуска. Вместо одновременного анонса стандартной и Pro-версий, сначала будет представлена Xiaomi 18 Pro, а за ней, с небольшим отрывом, — базовая модель. Обе поступят в продажу до китайского Нового года (февраль 2027).

Напомним, Apple, как ожидается, выпустит iPhone 18 Pro в сентябре, а обычный iPhone 18 — позже, в 2027 году. Xiaomi, похоже, копирует этот подход. Кроме того, слухи указывают на использование фирменного красного цвета, который также ожидается для серии iPhone 18.

Более серьёзная проблема — рост цен на серию Xiaomi 18. И это не только тренд Xiaomi: издержки по всей цепочке поставок растут, и почти все крупные Android-бренды вынуждены повышать цены. Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь уже прокомментировал ситуацию с ценами на память, отметив, что они продолжают расти и, вероятно, будут увеличиваться в ближайшие два года. Его совет тем, кто планирует обновить телефон: покупать раньше, чем позже.

С аппаратной стороны, Xiaomi 18 станет одним из первых устройств на новой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Решение Xiaomi разделить запуск Pro и обычной модели — необычный шаг для компании. Обычно Xiaomi анонсирует всю линейку сразу. Такой подход, скорее всего, продиктован желанием:

Сосредоточить внимание на флагманской Pro-версии, чтобы задать высокую планку.

Растянуть ажиотаж и новостной цикл.

Возможно, производственные проблемы или желание подготовить большее количество устройств для одновременного старта продаж.

Копирование цветовой палитры у Apple (красный цвет) — не впервые для Xiaomi, но в сочетании с раздельным релизом это выглядит как прямая стратегия «делать как Apple».

Рост цен — самая тревожная новость для покупателей. Память и другие компоненты дорожают, и это отразится на всех. Xiaomi, которая всегда позиционировалась как «доступный флагман», рискует потерять часть своей аудитории. Но, возможно, компания готовит другие модели (например, T-серию) для сохранения ценового позиционирования.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 обещает быть мощным, но если цена Xiaomi 18 Pro перевалит за 1000 долларов, это может вызвать удивление даже у преданных фанатов. Однако, судя по словам Лэй Цзюня, компания предупреждает: дальше будет только дороже.

Поэтому, если вы планировали обновление в этом году, возможно, стоит поторопиться с покупкой Xiaomi 17 или 17T, пока цены не выросли. А Xiaomi 18, возможно, станет первым «по-настоящему дорогим» флагманом бренда. Интересно, как это повлияет на рыночную долю. Китайский рынок уже перенасыщен, и рост цен может ослабить позиции Xiaomi перед лицом конкурентов, таких как Honor и Oppo. Но пока — только слухи. Официальный анонс Xiaomi 18 ожидается в сентябре. Будем следить.