Анонсы: Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов

28.05.2026, MForum.ru

Компания Honor представила планшет Pad 20. Новинка ориентирована на средний сегмент и получила несколько интересных особенностей.

Устройство оснащено 12.1-дюймовым IPS LCD-дисплеем разрешением 3000×1872 пикселей с частотой 120 Гц и яркостью до 700 нит. Для тех, кому нужно комфортное чтение и работа с текстом, доступна версия Soft Light с матовым экраном, уменьшающим блики. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 7 Gen 3 в паре с оперативной памятью до 8 ГБ и накопителем до 256 ГБ.

Ёмкость аккумулятора — 10 100 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт. Камеры представлены 8-мегапиксельной основной и такой же фронтальной. Аудиосистема включает шесть динамиков и два микрофона. Планшет работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16 и поддерживает различные функции многозадачности. Среди беспроводных модулей — двухдиапазонный Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 с BLE и USB Type-C с поддержкой OTG.

Цвета на выбор: серый, зелёный и розовый. Вес Pad 20 составляет 525 граммов при толщине 6.29 мм. Цены в Китае стартуют с 2099 юаней (около 310 долларов) за версию Lingyue 6/128 ГБ. Модель Soft Light с матовым экраном и 8/128 ГБ обойдётся в 2499 юаней (370 долларов), а топовая 12/256 ГБ — в 3399 юаней (500 долларов).

Pad 20 — добротный среднеблочный планшет для учёбы и работы. Большой 12.1-дюймовый экран с 120 Гц, 10 100 мАч батареи и быстрая 66-ваттная зарядка — отличный набор. Snapdragon 7 Gen 3 не флагман, но для многозадачности, браузера, видео и даже нетяжёлых игр его хватит. Шесть динамиков обеспечат хороший звук при просмотре фильмов.

Отдельно стоит выделить версию Soft Light с матовым экраном: это редкость в этом сегменте и большой плюс для тех, кто много читает или работает с документами на улице.

Конкуренты вроде Xiaomi Pad 7 или Lenovo Tab P12 предлагают похожие характеристики, но Honor выделяется версией с матовым экраном и сбалансированной ценой.

Если вы ищете планшет для учёбы или работы с текстом, можно присмотреться к Pad 20 Soft Light. Для игр и графики — лучше посмотреть на что-то с более мощным железом. Но в целом Honor сделала крепкого середняка, который должен найти своего покупателя.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

