Анонсы: Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro

24.04.2026,
В отличие от прошлогодней серии Honor 500 (которая осталась эксклюзивом для Китая), новые Honor 600 и 600 Pro дебютируют на международном рынке с самого старта. Устройства получили обновленный дизайн, который явно вдохновлен iPhone 17 Pro — массивный островок камер и яркий оранжевый цвет. Но за внешним сходством скрываются впечатляющие батареи, защита IP69K и 200-мегапиксельные камеры.
Оба смартфона оснащены 6.57-дюймовыми AMOLED-дисплеями разрешением 2728×1264 пикселей с частотой 120 Гц. Функции защиты глаз: ШИМ-регулировка 3840 Гц и аппаратное снижение синего света. Пиковая HDR-яркость достигает впечатляющих 8000 нит. Цвета: черный, золотисто-белый и оранжевый.
Honor 600 базируется на Snapdragon 7 Gen 4 (оперативная память до 12 ГБ, накопитель до 512 ГБ). Honor 600 Pro получил более мощный Snapdragon 8 Elite (прошлогодний флагманский чип).
У обеих моделей общие: 200 МП основная камера (1/1.4 дюйма), 12 МП ультраширик, 50 МП фронтальная камера. Отличие Pro-модели 50-мегапиксельный перископический телевик с 3.5-кратным оптическим зумом.
Европейские версии получат батарею 6400 мАч, азиатские — 7000 мАч. Все варианты поддерживают зарядку 80 Вт и реверсивную 27 Вт (проводную). Pro-версия также поддерживает беспроводную зарядку 50 Вт.
Оба работают на MagicOS 10 (Android 16) с AI-функциями Honor, включая новую AI Image to Video 2.0 (генерация видео на устройстве). Выделенная AI-кнопка может быть настроена для вызова различных AI-функций. Также отметим, что Honor 600 и 600 Pro получили защиту IP69K — устойчивость к пыли, воде и горячим струям под давлением.
Цены начинаются примерно от ~$657 за Honor 600 в конфигурации 12/512 ГБ. Honor 600 Pro с тем же объемом памяти стартуют от ~$784. Открытые продажи в Малайзии стартуют 30 апреля. Серия также появится на европейских рынках (например, во Франции) уже завтра, тогда станут известны местные цены и подробности доступности.
Honor 600 и 600 Pro — важный шаг для бренда. После ухода от Huawei компания постепенно восстанавливает глобальное присутствие, и запуск серии 600 сразу на международном рынке (а не сначала в Китае) говорит об уверенности в своих силах.
Дизайн, напоминающий iPhone 17 Pro – заимствование, но не копирование. Honor добавила свои детали (другое расположение модулей, свои цвета). Учитывая, что iPhone 17 Pro стоит от 1200 долларов, Honor 600 Pro за ~800 долларов может стать привлекательной альтернативой для тех, кому нравится эстетика Apple, но не цена.
200 МП основная камера — редкость в этом ценовом сегменте. Обычно такие сенсоры ставят в ультра-флагманы. В паре с 8000-нитным экраном и защитой IP69K получается необычное сочетание.
8000 нит — это, конечно, пиковая HDR-яркость на маленьком участке экрана. Но сам факт, что Honor заявляет такую цифру, впечатляет.
Цена от 657 долларов за 12/512 ГБ (Honor 600) — агрессивная. За эти деньги покупатель получает почти флагманскую камеру, отличный экран и защиту, но процессор Snapdragon 7 Gen 4 (не топовый). 600 Pro за 784–835 долларов с 200 МП, перископом и Snapdragon 8 Elite — еще интереснее.
Honor 600 Pro конкурирует с OnePlus 16, Samsung Galaxy S26+ и Xiaomi 16. У Honor есть преимущество в камерах (200 МП) и защите (IP69K), но проигрыш в процессоре (у конкурентов Snapdragon 8 Elite Gen 5). Для многих пользователей 200 МП и IP69K перевесят.
© Антон Печеровый,
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
