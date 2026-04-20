Микроэлектроники: Китайские лидары научили различать цвета

20.04.2026,
Китайский лидарный гигант Hesai совершил прорыв, представив решение, которое позволяет сенсорам различать цвета, а не только измерять расстояния. Это обещает фундаментальный сдвиг: вместо «гонки мегапикселей» фокус смещается на качество восприятия и надежность сенсоров, - все в рамках идеи сделать автопилот безопаснее человека.
Долгое время в автопроме пытались сделать стратегический выбор между двумя архитектурами: лидар позволял собирать точные координаты объектов в пространстве, но не давал информации о цвете. Можно было, например, получить изображение конуса и не отличить - красный он (означающий опасность) или оранжевый (дорожный). Камера давала полноцветную картинку, но она нередко страдала от засветки, теней, грязи и расстояния по такой картинке определить было сложно.
В итоге, как правило, мастерили некое гибридное решение, пытаясь «слить» данные с камеры и лидара. Но из-за разных точек обзора, задержек обработки, сложностей калибровки, возникали ошибки. И приходилось их компенсировать сложными (ресурсоемкими) алгоритмами.
В Hesai отказались от традиционного подхода, за счет разработки чипа Picasso SPAD-SoC, который на аппаратном уровне объединяет ключевые функции:
Для этого вместо обычных светочувствительных элементов в конструкции лидара китайцы перешли на однофотонные лавинные диоды (SPAD) с их высокой эффективностью обнаружения фотонов. Подход назвали 6D Full-Color, утверждая, что каждый пиксель в цветном облаке точек - на своем месте, соответствующему расстоянию. Системе больше не надо пытаться «слить» цвета и точки, она просто «видит» мир.
Сенсор, который сделали в Hesai, получился «дальнобойным», он способен распознавать объекты на расстоянии в несколько сотен метров, вплоть до 600 м. На расстоянии 150 м он, например, может распознать деревянный брусок 15х25 см.
Серийное производство запланировано на 2 половину 2026 года, на автомобилях лидары ETX могут появиться не ранее 2027 или даже в 2028 году.
Важное событие, с учетом движения в сторону физического AI. Автомобили это важно, но еще важнее, чтобы роботы и дроны понимали физику и законы окружающего пространство. Лидары ETX, похоже, могут существенно приблизить момент обретения роботами полноценного «зрения».
теги: микроэлектроника LiDAR лидары новые технологии
