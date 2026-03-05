Участники рынка: МТС представила итоги 4q2025 - рост выручки, абонбазы, прибыли и снижение долговой нагрузки

05.03.2026, MForum.ru

МТС отчиталась на 4q2025

В 4к2025 консолидированная выручка группы МТС выросла на 16,4% г/г, до 222,5 млрд на фоне роста доходов базового телеком бизнеса и развивающихся направлений. OIBDA Группы в отчетном периоде выросла на 18,9%, до 71,8 млрд.

Такую динамику роста OIBDA в компании связывают с оптимизацией операционных расходов и поддержкой доходами от услуг связи, рекламного и медиа направлений.

Чистая прибыль Группы за 4к2025 составила 21,5 млрд (x15,5 г/г) на фоне устойчивой положительной динамики OIBDA и положительного результата по финансовым инструментам. Чистый долг МТС составил 458,3 млрд руб. Соотношение чистого долга к LTM OIBDA Группы уменьшилось на 0,3 по сравнению с уровнем на конец 4к2025 и составило 1,6. Это хорошая, положительная динамика, хотя размер долга остается весьма значительным.

Как комментирует итоги гендиректор и председатель правления ПАО МТС Инесса Галактионова:

«В 2025 году МТС успешно адаптировалась в условиях возникновения серьезных вызовов: ограничений регуляторов, давления высоких кредитных ставок, рыночной конкуренции в телекоме. Группа сегментировала свои развивающиеся направления, проведя огромную работу по переосмыслению бизнеса, заметно сократила расходы, стабилизировала долговую нагрузку и улучшила качество корпоративного управления. Теперь с уверенностью можно сказать, что один из самых сложнейших этапов в истории компании позади, по итогам нам удалось сохранить доверие абонентов, укрепить свои лидерские позиции.

По итогам 2025 года выручка группы МТС впервые превысила 800 млрд руб. в условиях роста телеком-бизнеса и ключевых развивающихся направлений, а OIBDA вплотную приблизилась к 280 млрд руб. Группа усилила фокус над контролем за уровнем долговой нагрузки: соотношение чистого долга к OIBDA на конец отчетного года снизилось до наименьшего за четыре года показателя – 1,6.

Наши ключевые нетелеком-бизнесы на протяжении всего прошлого года стремительно росли, и их вклад в выручку группы уже достиг 42%. Такие бизнесы продолжают расти быстрее телекома и быстрее тех рынков, где им приходится конкурировать.

МТС трансформирует бизнес для укрепления позиций в качестве одной из ведущих технологических компаний страны. В прошлом году мы подтвердили лидерство в рейтинге технологичности российских операторов связи J’son&Partners Consulting. Новые технологии, включая ИИ, уже плотно вошли в нашу привычную жизнь, и телекоммуникационная индустрия не стоит в стороне от изменений. Мы планируем и дальше укреплять свои компетенции самого инновационного мобильного оператора, направлять больше средств на R&D для скорейшего внедрения технологий будущего, в которые еще несколько лет назад в России вряд ли кто-то верил.

Мы готовы показать на собственном примере, как за короткий срок пройти путь от визионерства связи нового поколения к её практической реализации".

Финансовые результаты

В 4к2025 выручка Группы увеличилась на 16,4%, до 222,5 млрд благодаря положительному вкладу телекома и развивающихся направлений. Двузначная динамика выручки в отчетном квартале обусловлена ростом доходов от базовых телеком-услуг, рекламного бизнеса, медиахолдинга и финтеха.

OIBDA Группы в 4к2025 составила 71,8 млрд (+18,9% г/г). Устойчивая динамика OIBDA поддерживается доходами от услуг связи, рекламы и медиа.

Чистая прибыль Группы за 4 кв. 2025 увеличилась в 15,5 раз г/г и составила 21,5 млрд на фоне устойчивой положительной динамики OIBDA и положительного результата по финансовым инструментам.

Капитальные затраты Группы в 4 кв. 2025 уменьшились на 30,9% г/г, до 26,4 млрд на фоне менее активных инвестиций в течение квартала.

На 31 декабря 2025 чистый долг МТС составил 458,3 млрд (без учета обязательств по аренде). Соотношение чистого долга к LTM OIBDA Группы уменьшилось на 0,3 по сравнению с уровнем на конец 4к2024 и составило 1,6.

Финансовые и операционные результаты

Выручка телекома в 4к2025 выросла на 12,3% г/г до 135,0 млрд за счет увеличения доходов мобильного и фиксированного бизнеса в B2C на 7,5%, доходов от базовых и цифровых услуг в B2B/G на 12,8%, доходов межоператорского бизнеса на 33,4%.

Выручка рекламного бизнеса в 4к2025 увеличилась на 26,4%, до 21,6 млрд.

Рост доходов в финтехе (+37,9% г/г) обеспечен высокой ключевой ставкой и ростом доходов от портфеля ценных бумаг.

Выручка от розничного бизнеса и продаж оборудования в 4 кв. 2025 упала на 27,4% г/г в связи с охлаждением рынка.

Рост выручки медиахолдинга в 4к2025 на 19,2% г/г связан с увеличением доходов ОТТ и ТВ сервисов и ростом выручки от проведения концертов.

Выручка MWS в 4к2025 выросла на 5,8% и составила 19,5 млрд.

Долг

В 2025 году МТС разместила 11 выпусков облигаций на общую сумму порядка 250 млрд, что составило рекордный объем и для компании и для телекоммуникационного сектора в целом. Общая стратегия компании при размещении публичных выпусков заключалась в привлечении краткосрочного фондирования (1-1,3 года) по фиксированным ставкам ниже ключевой ставки Банка России, что позволило заместить более дорогое краткосрочное банковское фондирование привязанное к ключевой ставке Банка России, и размещение более длинных выпусков (2-3 года) с плавающей ставкой с более комфортным для компании спредом к ключевой ставке, увеличивая тем самым общую дюрацию долгового портфеля. Регулярная оптимизация долгового портфеля и продолжающийся тренд на снижение ключевой ставки обеспечивают устойчивое снижение процентных расходов компании.

В августе 2025 года МТС запустила новый финансовый сервис «МТС Накопления», позволяющий размещать свободные денежные средства под высокую ставку в личном кабинете Мой МТС (доступен и для абонентов других операторов), деньги можно вывести в любой момент без потери процентов (отсутствуют скрытые условия и комиссии), вывод осуществляется только на банковский счет принадлежащий владельцу (обеспечивает дополнительную защиту накоплений). На 31 декабря 2025 сервисом воспользовались более 39 тысяч клиентов, а объем размещения превысил 4 млрд.

Инновации и продукты

В ноябре 2025 МТС запустила индустриальный портфель из трех интеллектуальных ИТ продуктов в партнерстве с Rubbles, поставщиком решений на базе искусственного интеллекта и анализа данных. В рамках сотрудничества компании представили продуктовую линейку ИИ-инструментов для ритейла, фармацевтики, производства и других отраслей.

В ноябре 2025 МТС Web Services запустила детектор дипфейков для медиа, социальных сетей и мессенджеров. Система с точностью более 98% распознает контент, созданный современными ИИ-моделями, такими как Veo 3 (Google) и Sora 2 (OpenAI), которые способны генерировать и редактировать видео по текстовому описанию.

В ноябре 2025 МТС Web Services расширила возможности платформы MWS GPT для работы с большими языковыми моделями. На платформе впервые в России стали доступны сверхбольшие китайские языковые модели Qwen и Kimi.

В декабре 2025 МТС запустила новый тарифный план RED c безлимитным интернетом, технологиями VoiceTech и сервисом для цифровой безопасности. Новый тариф разработан для пользователей, которые ценят высокотехнологичные инструменты для комфортного и безопасного общения.

Подробнее - смотрите в пресс-релизе и презентации компании.

МТС итоги квартала участники рынка итоги года

