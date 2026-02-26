Итоги года: T2 сообщает о рекордном развитии сети в 2025 году

26.02.2026, MForum.ru

Цифры действительно внушительные, рекордные – количество сайтов выросло на 8 тысяч, количество базовых станций – на 37 тысяч! Такого не наблюдалось и в благополучные «десятые годы».

Кроме того, T2 утверждает, что за год скорости передач данных выросли в среднем на 33.5% - внушительный результат, но с учетом мега-стройки, вполне возможно, что так оно и есть. В 2025 году оператор внедрил поддержку VoWiFi во всех регионах присутствия. В макрорегионе «Волга» компания заместила оборудование пакетной коммутации на оборудование российского производства. Оператор завершил год с нулевым количеством аварий «первого приоритета».

Из 8 тысяч новых сайтов, развернутых в 2025 году, примерно треть построена на российском оборудовании. За 2024-2025 годы сеть T2 расширилась на 23%, если считать в сайтах, и на 29%, если считать в БС. Существенную долю из новых сайтов компания развернула в новом для себя регионе – в Ставропольском крае, также много оборудования было установлено и введено в эксплуатацию в рамках выполнения госпрограмм, включая работы по обеспечению покрытием автодорог. На сентябрь 2025 года, как сообщает T2, было покрыто 75% федеральных трасс.

На конец 2025 года на сети Т2 работает свыше 4 тысяч логических (поддерживающих GSM/LTE) базовых станций «Булат» – российских БС, работающих в двух стандартах и обслуживающих голосовой трафик. Станции поддерживают работу мультиоператорской базовой сети - все операторы «большой четверки» совместно используют эту инфраструктуру для предоставления качественной и стабильной связи жителям обслуживаемой территории. С активным применением отечественных технологий Т2 сфокусировалась и на восточной части страны – в сентябре 2025 года первая БС «Булат» была установлена на территории Приморья.

Скорости мобильного интернета в сети T2 выросли в 2025 году в среднем на 33.5%, чему поспособствовало активное использование частот диапазона 2300 МГц для слоя LTE, масштабный рефарминг и строительство новых сайтов. Технология VoWiFi (Voice over Wi-Fi) внедрена во всех регионах присутствия Т2. Проект стал логичным продолжением запуска VoLTE в 2024 году. К концу 2025 года трафик VoWiFi превышал 5 миллионов минут в сутки.

В марте Т2 завершила пусконаладку и интеграцию оборудования ядра пакетной коммутации «Протей» на сети макрорегиона «Волга». В планах на 2026 год – переключение на отечественное решение макрорегиона «Сибирь».

Специалисты T2 реализовали техническую готовность к запуску NB-IoT (стандарта связи для интернета вещей) во всех регионах. Поддержка NB-IoT на сети T2 внедрена в Волгоградской и в части Ленинградской области. Дальнейшие внедрения оператор планирует осуществляться в локациях с повышенным спросом на M2M.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

«Прошедший год был грандиозным для компании с точки зрения строительства инфраструктуры, мы превзошли собственные ожидания и в несколько раз увеличили темп вывода новых сайтов в эфир. Важно, что большое количество новых объектов не сказалось на качестве предоставляемых услуг – сеть работает стабильно, 2024 год обошелся без аварий первого приоритета. Технический департамент непрерывно работает над увеличением доступности и расширением покрытия сети. В 2025 году мы будем преследовать не менее амбициозные цели, что поможет компании наращивать абонентскую базу и улучшать качество услуг».

Стоит отметить, что 36 тысяч базовых станций, развернутых за год – это в 1.5-2 раза большее число базовых станций, которые в среднем разворачивали операторы «большой четверки» до 2022 года.

--

теги: итоги квартала итоги года T2 операторы связи операторы сотовой связи

--