Итоги квартала: Вымпелком представил итоги 4q2025 и 2025 года

Выручка от операционной деятельности за 2025 год составила 334,7 млрд руб., увеличившись на 7,7% гг. В 4q2025 выручка выросла на 11,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 

Вымпелком представил итоги 4q2025 и 2025 года

 

🔹 Выручка от продажи услуг (сервисная выручка) за 4q2025 увеличилась на 12,4% гг. В положительную динамику показателя внесли вклад все бизнес-сегменты. Основными факторами роста в розничном сегменте стали повышение среднего дохода на одного клиента, а также рост количества клиентов, отмечает компания. В корпоративном сегменте — рост доходов по направлениям A2P22, M2M23, облачных сервисов и Big Data & AI24. В операторском сегменте — рост доходов от услуг магистрального интернета, cети доставки контента CDN и MVNO.

🔹 EBITDA за 2025 год составила 142,8 млрд руб., а рентабельность по EBITDA достигла 42,7%. Рост EBITDA за 4q2025 гг года составил 8,2%.

🔹 Чистая прибыль за 2025 год составила 23,5 млрд руб., увеличившись на 25,4% гг. На чистую прибыль значительно повлиял рост EBITDA, а также другие факторы.

🔹 Капитальные затраты за 2025 год увеличились на 21,8% до 79,5 млрд руб., а их интенсивность выросла на 2,8 п.п. до 23,8%. В 2025 году компания реализовала масштабную программу инвестиций в телекоммуникационную инфраструктуру, направленную на повышение качества оказываемых услуг — в том числе было построено свыше 37 тысяч новых базовых станций. Финансирование капитальных затрат производилось без новых долговых заимствований (!)

🔹 Долговая нагрузка на 31 декабря 2025 года выросла на 0,01 ед. по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2024 года и составила 2,41.

🔹 Средневзвешенная процентная ставка по долговым обязательствам составила 11,28%, оставаясь в течение отчётного периода ниже ключевой ставки Банка России.

Прирост числа сайтов - 5.2 тысячи.

 

Вымпелком представил итоги 4q2025 и 2025 года

🔹 А также за 4q2025

  • заблокировано 270 млн нежелательных звонков,
  • маркировано 290 млн подозрительных вызовов.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна, комментирует результаты:

"2025 год стал для Билайна первым полным годом работы по новой стратегии «БЗЗ», стратегии активного развития и усиления рыночных позиций, с человеком в основе бизнес-модели. То, что в начале года выглядело как смелый выбор и амбициозное направление, сегодня подтвердило свою жизнеспособность и правильность реальными результатами.

Этот год был непростым для отрасли: масштабные изменения в регулировании, рост киберугроз, ограничения мобильного интернета в большом количестве регионов, обострившаяся конкурентная борьба за клиента. Но именно в таких условиях особенно ясно видно, работает ли стратегия на практике. Мы сохранили высокую устойчивость бизнеса, продолжили инвестировать в сеть связи, продуктовое развитие и команду без увеличения долговой нагрузки, усилили безопасность и обеспечили доступность ключевых сервисов для клиентов.

Основой нашего бизнеса являются телеком-услуги и их качество. Поэтому в 2025 году мы существенно увеличили объемы инвестиций на расширение сети, чтобы обеспечить высокий уровень связи — больше покрытия, скорости и стабильности. Мы и дальше будем следовать этому подходу, так как эта работа дает свои результаты. Во все большем количестве мест, дорог и регионов независимыми исследованиями Билайн признается лидером по качеству связи. Хотя блокировки мобильного интернета в ряде регионов, к сожалению, периодически вносят свои правки в пользование, мы видим и положительную динамику восприятия качества нашими клиентами.

В течение года мы последовательно развивали сервисы для жизни, работы и развлечений. Запуск бесплатной подписки, подчеркивая право на связь, расширение прогрессивной платформы «плана б.», открытый и удобный доступ к передовым генеративным нейросетям, новые форматы розницы и доставки, улучшения клиентского сервиса — всё это стало частью комплексного предложения Билайна, которое делает цифровые решения проще, удобнее и полезнее для людей и компаний.

Особый фокус мы сохранили на технологиях для решения острых и актуальных проблем. Антифрод-решения против мошенников, «Кибербабушка», инструменты киберзащиты, проекты с «ЛизаАлерт», инклюзивные сервисы и образовательные программы показали,что телеком вместе с ИИ и другими инструментами могут не только повышать эффективность, но и защищать, помогать и поддерживать людей в сложных ситуациях.

2025 год подтвердил: стратегия «БЗЗ» — это работающая система решений, инициатив и действий команды Билайна, а компания стала сильнее и создала уверенный фундамент для дальнейшего развития".

