Блокировки мобильной связи: Ростов-на-Дону может остаться совсем без мобильной связи?

20.04.2026, MForum.ru

18 апреля 2026 года власти Ростова-на-Дону допустили возможность полного отключения сотовой связи в целях обеспечения безопасности жителей. Это заявление прозвучало на фоне жалоб жителей некоторых районов города на перебои в работе мобильной связи.

Жители Левенцовского и частично Западного районов Ростова-на-Дону сообщили о полном отсутствии как мобильного интернета, так и голосовой связи. Проблемы носили частый характер, усиливались ближе к вечеру, иногда вызовы сбрасывались.

В Министерстве цифрового развития Ростовской области подтвердили, что ограничения связаны с «мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности жителей». В официальном заявлении ведомства указано: «Отмена временных ограничений будет осуществлена при отсутствии опасности жизнедеятельности жителей Ростовской области. Также возможно полное отключение услуг связи, в том числе ограничение работы сервисов, включённых в белый список».

То есть даже доступ в рамках "белых списков" оказался не гарантированным.

Вряд ли стоит напоминать, что и отключение связи создает не только неудобства в жизни, но может привести и к гибели людей, вспомним хотя бы о необходимости экстренных вызовов - скорой, полиции и пожарных.

Возникает проблема оплаты в магазинах, оплаты проезда. С проблемами могут столкнуться жители домов с "умными" домофонами, перестают работать охранные системы, подключенные по мобильной связи и так далее.

