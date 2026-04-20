Блокировки мобильной связи: Ростов-на-Дону может остаться совсем без мобильной связи?

MForum.ru
20.04.2026,
18 апреля 2026 года власти Ростова-на-Дону допустили возможность полного отключения сотовой связи в целях обеспечения безопасности жителей. Это заявление прозвучало на фоне жалоб жителей некоторых районов города на перебои в работе мобильной связи.
Жители Левенцовского и частично Западного районов Ростова-на-Дону сообщили о полном отсутствии как мобильного интернета, так и голосовой связи. Проблемы носили частый характер, усиливались ближе к вечеру, иногда вызовы сбрасывались.
В Министерстве цифрового развития Ростовской области подтвердили, что ограничения связаны с «мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности жителей». В официальном заявлении ведомства указано: «Отмена временных ограничений будет осуществлена при отсутствии опасности жизнедеятельности жителей Ростовской области. Также возможно полное отключение услуг связи, в том числе ограничение работы сервисов, включённых в белый список».
То есть даже доступ в рамках "белых списков" оказался не гарантированным.
Вряд ли стоит напоминать, что и отключение связи создает не только неудобства в жизни, но может привести и к гибели людей, вспомним хотя бы о необходимости экстренных вызовов - скорой, полиции и пожарных.
Возникает проблема оплаты в магазинах, оплаты проезда. С проблемами могут столкнуться жители домов с "умными" домофонами, перестают работать охранные системы, подключенные по мобильной связи и так далее.
--
теги: блокировки мобильной связи блокировки мобильного интернета Ростовская область Ростов-на-Дону
--
Публикации по теме:
20.04. Встречи. "Телеком будущего". Часть 1
14.04. Telegram в России получит еще одну отсрочку?
02.04. Сергей Анохин, Билайн, предлагает не блокировать интернет на SIM-картах, которые точно идентифицируются как используемые людьми - клиентами компании
16.03. В Подмосковье тоже готовы отключать мобильную связь и мобильный доступ к интернету
16.03. В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета
22.01. РКН ввел ограничения для более 400 VPN-сервисов в России
14.01. Цифровая блокада в связи с выборами – в Уганде отключили интернет
20.04. В ГИСП появился новый отечественный малопотребляющий микроконтроллер К1890КП018
20.04. США заблокировали китайско-европейскую сделку в области полупроводников
20.04. Аналитики прогнозируют расширение фокуса спроса с GPU на CPU и память из-за распространения агентного ИИ
20.04. New Glenn 3 не вывезла… спутник BlueBird 7 потерян
20.04. Китайские лидары научили различать цвета
20.04. Ростов-на-Дону может остаться совсем без мобильной связи?
20.04. Встречи. "Телеком будущего". Часть 1
20.04. И вновь об IMEI
20.04. MWS Cloud запустила Managed Kafka в промышленную эксплуатацию
19.04. 6G - Samsung и Orange высказывают обоснованный скепсис в отношении нового "жэ"
19.04. Американский Comcast приостанавливает продажу тарифов с оплатой за гигабайт и обещает «премиальный объем данных» для пользователей своих «безлимитных» тарифов
18.04. Узбекистан и ZTE укрепляют стратегическое партнерство для ускорения цифровой трансформации
17.04. Прибыль Ericsson упала на 79% - компания предупреждает о росте затрат на чипы
17.04. Yadro запускает приём заявок на оплачиваемую летнюю стажировку «Импульс 2026»
20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски
20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы
20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч
17.04. OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD
17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч
16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
16.04. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K
16.04. Poco C81 Pro получи 6.9" дислеей 120 Гц, АКБ 6000 мАч и Unisoc T7250
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
15.04. Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км
15.04. T1 Phone от Trump Mobile – $499 за AMOLED 120 Гц и Snapdragon 7
14.04. Redmi A7 Pro 5G – HyperOS 3, Unisoc T8300 и 6300 мАч за 11 499 рупий
14.04. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля
14.04. Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма
13.04. Realme Narzo 100 Lite 5G – 7000 мАч "Titan Battery", 144 Гц и Dimensity 6300 за 13 000 рупий
13.04. CMF Phone 3 Pro получит Snapdragon 7s Gen 4 и металлическую рамку
13.04. Анонс Huawei Pura 90 Pro ожидается 20 апреля
10.04. Realme C100 4G – в000 мАч, IP69K и Helio G92 Max за 292 доллара
10.04. AI+ Nova 2 и Nova 2 Ultra – два подхода к бюджетному сегменту в Индии
10.04. Oppo A6s Pro – OLED, 7000 мАч, 80 Вт и Dimensity 6300