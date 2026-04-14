Мобильный интернет: Telegram в России получит еще одну отсрочку?

14.04.2026, MForum.ru

В России могут "повременить с ужесточением контроля над интернетом, особенно в отношении Telegram.

Как сообщает Forbes со ссылкой на свои источники и публикацию Bloomberg, на это могли повлиять опасения в негативном влиянии волны ужесточений в регулировании интернета на рейтинге президента.

Насколько эти слухи достоверны, и как долго будет продолжаться "послабление" - в публикациях не говорится.

Если такое решение действительно принято, оно является разумным и своевременным. Это смягчило бы удар по экономике, да и градус недовольства тех людей, для которых Telegram - это не только возможность переписываться в домовом чате.

