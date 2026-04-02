Мобильная связь: Сергей Анохин, Билайн, предлагает не блокировать интернет на SIM-картах, которые точно идентифицируются как используемые людьми - клиентами компании

02.04.2026, MForum.ru

На конференции Ведомости «Телеком 2026» речь, конечно, зашла про блокировки мобильного интернета в России, про пресловутые "белые списки". Было очень приятно услышать мнение по этой теме Сергея Анохина, генерального директора Билайна.

Вашему вниманию цитата:

"Мы предлагаем не блокировать интернет для тех клиентов, которых мы точно идентифицируем как человека и пользователя услуг связи".

И еще:

"Притом, что мы понимаем причины ограничений и блокировок, это очень серьезная проблема. А для телекома она еще и противоестественная, потому что наша миссия - это развивать коммуникации, обеспечивать связанность. Белые списки были быстрым решением для обеспечения комфорта людей там, где это возможно. Есть много отзывов о том, что их придумали, чтобы ограничить интернет, но на самом деле они появились, чтобы сохранить доступ к хоть какой-то части привычных сервисов без создания угрозы безопасности.

И здесь я подсвечу две задачи, которые пока не решены, - но их решение может улучшить это состояние. Первая - это коммуникации. Человек думает: телефон перестал работать, оператор виноват. А мы хотели бы что-то ему объяснить, но не можем. Поэтому, нам нужно научиться своевременно информировать людей о том, что происходит, почему это происходит и какие есть альтернативные инструменты и решения.

Вторая задача - это новые меры, более современные и эффективные, чем белые списки. Мы высокотехнологичный сектор, у нас много данных, много аналитики, которая дает нам уверенность в том, что это человек, который пользуется телефоном, а не беспилотник. Можно добавить к этому еще какие-то механизмы верификации, чтобы гарантировать человеку стабильную связь".

На мой взгляд, очень прогрессивная и конструктивная позиция, которую стоило бы поддержать.

--

✓ подключайтесь к моим каналам на VK: Бойко про телеком и каналу Чипы и чиплеты

--

теги: мобильная связь блокировки интернета в России мнения конференции Ведомости Телеком 2026

--