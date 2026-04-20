Мобильная связь: И вновь об IMEI

20.04.2026, MForum.ru

Сегодня поводом поговорить в очередной раз об IMEI стала публикация Валерия Кодачигова в Известиях. Она посвящена инициативе операторов связи – ввести обязательную платную регистрацию мобильный устройств в базе IMEI, а полученные средства направить в целевой фонд развития сетей и импортзамещения, то есть оставить операторам.

Операторов можно понять. Они оказались в очень сложной ситуации – их возможности по справедливому повышению тарифов ограничены государством, а издержки растут, во многом из-за нарастающего регуляторного давления, отсутствия новых частот и т.п.

И все же решать проблемы операторов нужно по-другому, а не введением квази-налогов в виде платы за регистрации мобильных устройств в базе IMEI. Да и в целом, идея очередной «единой базы» представляется мне весьма сомнительной, несмотря на некоторые потенциальные плюсы. Поскольку потенциальные минусы, на мой взгляд, перевешивают эти плюсы.

Какие можно разглядеть плюсы?

🔸 Внебюджетное финансирование операторов.

Это, конечно, благая цель, но делать это с помощью квазиналога на абонентов или на импортеров? Повышение стоимости тарифов было бы куда более честным путем.

🔸 Сокращение серого импорта?

Наверное, если создание базы IMEI сделает невыгодным ввоз смартфонов без уплаты пошлин и налогов, бюджет получит дополнительные средства. Возможно ощутимые, в десятки миллиардов.

🔸 Единая база IMEI в теории поможет быстрее выявлять подмены SIM-карт, выполнять блокировку украденных или скомпроментированных устройств. Вроде бы звучит неплохо, но в этом «плюсе» скрыт и «минус», если будут происходить какие-то ошибки (неизбежные!), то блокироваться будут и телефоны честных пользователей, обычных граждан. Впрочем, о минусах еще поговорим ниже.

Есть и другие риски. Если кто-то поставит на свое устройство IMEI, как у вашего устройства, и сделает что-то нехорошее, то не придут ли к вам разбираться, поскольку данный IMEI в базе будет записан на вас, а не на злоумышленника? Или просто отключат ваше устройство - и это вам придется нести бремя доказывания, что вы непричем.

🔸 Про большие партии устройств с одинаковым IMEI не буду вспоминать. Мы же пока о потенциальных плюсах…

🔸 Снижение нагрузки на сеть от нелегальных устройств (которые ввезены без тестирования их операторами и могут создавать повышенные помехи и излишний трафик сигнализации). Если их отключить, то в теории сетям будет чуть легче. Но многие вполне законные покупатели этих устройств лишатся возможности ими пользоваться.

🔸 И, наконец, база IMEI, если к ней будет доступ у потребителей, позволяла бы проверять регистрацию любого телефона, что снизило бы риск покупки краденого или контрабандного телефона, когда речь идет о покупке б/у устройств.

А что с минусами?

🔹 Регистрационный сбор, он же квазиналог. Очередная (!) новая финансовая нагрузка на граждан. По сути скрытый «неналог на мобильную связь». Это точно актуально? У нас настолько обеспеченные граждане? Почему тогда нельзя просто поднять тарифы? Тема с финансовой нагрузкой будет актуальной, если регистрационный сбор установят, например, на уровне 500 рублей или более, ссылаясь на опыт некоторых стран из Средней Азии. Если плата будет символической, в 50-100 рублей, тогда еще ладно… но ее с годами могут повысить.

🔹 А как быть с регистрацией устройств, ввезенных из-за границы для личного пользования?

Неужели мы лишимся возможности купить за границей приглянувшуюся (и зачастую заметно более дешевую) модель аппарата, возможности сэкономить?

🔹 «Единая база» - это еще и очередная точка уязвимости. Сбои в ее работе могут стать еще одним фактором нестабильности доступа к услугам связи, столь актуальным в 21-м веке. Есть уже опыт некоторых других стран – зафиксированы ошибки, очереди, коррупционные моменты.

🔹 Если вдуматься, то даже если пойти на создание базы IMEI, почему регистрация должна стать платной?

Ведь добавить IMEI в базу данных оператора – это просто еще одна цифра. Когда абонент подписывает договор с оператором, в него чего только не пишется – и номер паспорта, и дата рождения, и адрес проживания. По сути, появляется еще одно поле – почему за это следует заплатить отдельно и немало? Почему бы не делать это без дополнительных сборов с граждан? (И не нужно перекладывать эту почетную обязанность на импортеров, они ведь включат эти расходы в цену устройств и в итоге все равно будут платить граждане, мы с вами).

🔹 Говорится, что инициатива призвана бороться с серым импортом. Но ведь платить и администрировать регистрацию каждой партии устройств придется и легальным, законопослушным импортерам и/или ритейлерам? Всем прибавится, как минимум, бумажной (или цифровой) работы. Неужели все настолько недозагружены, что и эту обязанность нужно на людей взвалить?

Сомнительно, что база IMEI решит проблемы – скорее всего появится рынок услуг подмены IMEI, соответственно и «серый импорт» останется, приспособится к работе в новых условиях.

🔹 В целом очередные дополнительные платежи в телеком отрасли, которая и без того избыточно зарегулирована, может стать очередным негативным сигналом для инвесторов.

Так стоит ли внедрять базу IMEI и платежи за регистрацию в ней?

💎 Мое мнение: скорее нет, чем да.

Главные проблемы российских операторов – дорогие кредиты и регулирование тарифов государством (хотя последнее официально не признается, но ФАС…). Что действительно операторам нужно,так это льготные кредиты и дерегулирование (!) тарифов, а не очередной сбор с населения.

Плата за регистрацию – это регрессивный неналог, одинаковый для всех потребителей, независимо от их доходов. Социально несправедливый?

Борьба с серым импортом должна вестись таможенниками, и не на деньги от абонентов. Если упростить таможенные процедуры для легального импорта, может и серого станет поменьше?

Если уж и создавать базу IMEI, то пусть регистрация в ней будет бесплатной для конечных пользователей. Ну, а если без наших денег совсем уж никак не обойтись, давайте договоримся, что платеж будет минимальным, не более 50-100 рублей, которые должны будут платить импортеры или продавцы при запуске устройства в оборот. Но лучше бы обойтись без платежей, тогда может и идея создания базы отомрет сама собой, коль скоро не будет сулить денежного приза.

