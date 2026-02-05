Мобильная связь: Получится ли с помощью приложения Visit Russia упростить получение SIM-карт в России для иностранцев?

MForum.ru
Минцифры, Центр биометрических технологий (оператор Единой биометрической системы) и представители туриндустрии обсуждают возможность позволить иностранным туристам оформлять российские SIM-карты и банковские карты (предположительно «Мир») через единое приложение Visit Russia. Сегодня эту тему обсуждают Ведомости.
Сейчас создана весьма негостеприимная ситуация. С 1 января 2025 года для получения SIM-карты иностранец должен предоставить IMEI телефона, зарегистрироваться на «Госуслугах», сдать биометрию в ЕБС, получить СНИЛС и обязательно лично явиться в офис оператора для активации. Нужно быть ... ну очень мотивированным, чтобы преодолеть такие тернии.
Предлагается интеграция сервисов в приложение Visit Russia, которое уже позволяет бронировать отели, оформлять визы и т.д. В перспективе через него же можно будет дистанционно сдать биометрию для идентификации и оформить карты. Технически для этого может быть использован уже существующий государственный сервис RuID. Решение паллиативное, подразумевает сдачу биометрии, но хотя бы чуть более реалистичный вариант.
Инициатива - это попытка найти баланс между удобством сервиса (желание турбизнеса и Минцифры) и требованиями безопасности (установленные ФСБ и законодательством процедуры идентификации).
Реалистично ли? На сегодня полный отказ от очного подтверждения личности для активации SIM-карты законодательно не предусмотрен. Поэтому даже с приложением финальный этап, скорее всего, будет привязан к пункту на границе или выдачи.
Я отношусь к теме скептически. Не считаю, что получится довести идею до полностью дистанционного оформления в пару кликов. Но ситуацию нужно менять, туризм - это важный источник доходов для страны, да и зарубежные специалисты всегда нужны и вряд ли нужно настолько осложнять их жизнь.
В Северной Америке, например, все еще не требуется предъявлять паспорт при покупке предоплаченных SIM-карт. Нет и ограничений на количество используемых абонентам карт/номеров. То же касается и многих туристических eSIM. Впрочем, в целом заметен тренд на постепенное ужесточение регулирования в этом вопросе в большинстве стран.
