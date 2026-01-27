Мобильная связь: Количество SIM-карт, объявленных в России «избыточными», сокращено в 11 раз за 3 месяца

27.01.2026, MForum.ru

SIM-карты, превышающие установленный регулятором лимит в 20 штук на гражданина, теперь называют жутким канцелярским словечком «перелимитные». Если на 1 ноября 2025 на руках у абонентов в России было 3.6 млн таких карт, то теперь в РКН считают, что их осталось 319.1 тысяч. Цифры приводят Ведомости.

Возникает вопрос – почему все еще остаются «избыточные» номера, если все российские операторы обязаны блокировать все номера абонента, пока он не откажется от «избыточных». Оказывается, есть такое явление, как «технический перелимит». Что это такое?

Особенность госсистемы контроля состояния SIM, которой управляет ГРЧЦ, состоит в том, что в этой системе подсчитываются все выделенные физлицу номера, даже если оператор связи не оказывает по ним услуги. Чтобы в ней исчез ненужный номер, требуется, чтобы договор на него был расторгнут. А на расторжение договора закон «О связи» щедро предоставляет до 180 дней.

Некоторые операторы продают номера, не проверяя при заключении договора, не окажется ли он 21-м или 22-м, это приводит к тому, что все «законные» 20 номеров абонента получают признак «перелимита», что лишает абонента связи.

Какой (какие) из операторов связи это делает (делают) – не ясно, но МегаФон и T2 утверждают, что обязательно проверяют лимит при заключении новых договоров.

Неужели никому не приходит в голову, что необходимо дополнить регулирование несложным правилом - ввести понятие "основной номер" (или основные номера до 4 номеров, например)? И запретить блокирование этих номеров даже при достижении «перелимита». Основной (основные) номера абонент мог бы заблаговременно пометить в качестве таковых, например, через сайт Госуслуг.

И тогда при попадании абонента в ситуацию «перелимита», что, напомню, может случиться и без ведома абонента, например, из-за действий мошенников, у него сохранится связь по основному (основным) телефонным номерам. Это существенно упростило бы жизнь людям, в частности, помогло бы им не попадать в опасные ситуации, внезапно лишаясь связи. Сейчас получается, что за действия мошенников в виде подключения номеров на абонента без его ведома, наказание в виде лишения связи на несколько недель или даже месяцев, без вины и без суда, может получить ни в чем не повинный гражданин и члены его семьи.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: регулирование РКН Роскомнадзор перелимитные SIM избыточные 20 SIM-карт

--