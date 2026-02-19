Мобильная связь: Активация российских SIM-карт после роуминга успешно проходит... через раз

MForum.ru

Мобильная связь: Активация российских SIM-карт после роуминга успешно проходит... через раз

19.02.2026, MForum.ru

Такой информацией делится КоммерсантЪ со ссылкой на неназванный источник.

Моя версия ответа на вопрос, почему реализация решений об "охлаждении" получилась настолько "кривой" выглядит так.

По другому и быть не могло. Реализация подобной инициативы требует от полугода до года, может быть и чуть больше. Этого времени операторам никто не дал, как сейчас часто бывает, требования свалились на них неожиданно, поэтому решения сделаны "на коленке". И работают соответственно.

Операторы сейчас заняты доработкой данного механизма, и, скорее всего, "докрутят" его до более качественного варианта реализации, постепенно, не быстро. Хочется верить и в то, что может исчезнуть и необходимость для использования механизма "периода охлаждения" SIM-карт. И не потому, что люди из России перестанут ездить в Европу и другие страны.

Личный опыт (который, конечно, ничего является доказательством чего-либо). Я не попадал в международный роуминг в период действия этого механизма. А вот телефон Т2 отключал, и, в какой-то момент, после очередного включения, столкнулся с тем, что интернет оказался заблокирован. Разблокировка заняла буквально несколько минут и не была хоть насколько-то сложной. Видимо, я попал в те 50%, которым везет.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: качество услуг охлаждение SIM-карт роуминг регулирование мобильная связь

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

25.01. [Новости компаний] Спутниковый интернет: SpaceX начнет запуск услуг сотовой связи Starlink 2-го поколения (D2D) в 2027 году / MForum.ru

13.01. [Новости компаний] Мобильная связь: Билайн признан лучшим оператором по качеству связи в московском метро / MForum.ru

19.11. [Новости компаний] Аналитика: В Dell’Oro по итогам 3q2025 отмечают рост рынка сетей мобильной связи на 14% за пределами падающей на 39% выручки операторов Китая / MForum.ru

18.11. [Новости компаний] Услуги: Госуслуги станут эталонным сервисом измерения скоростей мобильного интернета в России? / MForum.ru

17.11. [Новости компаний] Итоги квартала: Вымпелком представил итоги 3q2025 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

19.02. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 10a — Tensor G4, быстрая зарядка и семь лет обновлений по той же цене / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 и 50 Pro представлены официально – экран 144 Гц, 3-кратный зум, батарея 6150 мАч и защитой IP69K / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Lava Bold N2 4G — обновлённый дизайн, улучшенная защита и Android 15 Go за $82 / MForum.ru

18.02. [Новинки] Слухи: Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Realme P4 Lite 4G выходит в Индии 20 февраля с батареей 6300 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Слухи: Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold / MForum.ru

16.02. [Новинки] Слухи: Poco C81 Pro готовится к выходу — 4G, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Star 3 — сверхбюджетный Android 15 Go с защитой IP64 и чистым ПО / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: Samsung подтвердила анонс Galaxy S26 25 февраля, но полные спецификации и цены раскрыты до премьеры / MForum.ru

12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки» / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт / MForum.ru

11.02. [Новинки] Слухи: Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: itel A100 — бюджетник с 90 Гц дисплеем, защитой по армейскому стандарту и бесплатными звонками без сети / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонс: Samsung Galaxy F70e — доступная новинка с экраном 120 Гц, но на старом «железе» / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: