Мобильная связь: Активация российских SIM-карт после роуминга успешно проходит... через раз

19.02.2026,
Такой информацией делится КоммерсантЪ со ссылкой на неназванный источник.
Моя версия ответа на вопрос, почему реализация решений об "охлаждении" получилась настолько "кривой" выглядит так.
По другому и быть не могло. Реализация подобной инициативы требует от полугода до года, может быть и чуть больше. Этого времени операторам никто не дал, как сейчас часто бывает, требования свалились на них неожиданно, поэтому решения сделаны "на коленке". И работают соответственно.
Операторы сейчас заняты доработкой данного механизма, и, скорее всего, "докрутят" его до более качественного варианта реализации, постепенно, не быстро. Хочется верить и в то, что может исчезнуть и необходимость для использования механизма "периода охлаждения" SIM-карт. И не потому, что люди из России перестанут ездить в Европу и другие страны.
Личный опыт (который, конечно, ничего является доказательством чего-либо). Я не попадал в международный роуминг в период действия этого механизма. А вот телефон Т2 отключал, и, в какой-то момент, после очередного включения, столкнулся с тем, что интернет оказался заблокирован. Разблокировка заняла буквально несколько минут и не была хоть насколько-то сложной. Видимо, я попал в те 50%, которым везет.
