Услуги: Госуслуги станут эталонным сервисом измерения скоростей мобильного интернета в России?

18.11.2025,
Многие годы де-факто стандартом при замере скоростей мобильного интернета был зарубежный сервис SpeedTest. Помимо непосредственного измерения скоростей на сетях связи он позволял сравнивать качество услуг как между операторами в различных городах и регионах, так и между странами. Можно было наблюдать, какие страны быстрее развивают услуги связи, какие в этом отстают. Доступ к этому глобальному сервису с лета 2025 года РКН блокирует в России «по соображениям безопасности».
Гражданам предложено использовать различные локальные альтернативы, основной минус которых - эта самая локальность. Измерить скорость можно, а понять, как интегрированно выглядит качество связи в РФ на фоне других стран, не получится. Есть и зарубежные альтернативы, но им далеко до географического охвата, которого добился SpeedTest.
Для простых целей - посмотреть скорость и задержку в конкретный момент, в конкретной точке, сейчас есть уже много альтернатив, перечислю только некоторые из них: ПроСеть от Минцифры и ГРЧЦ; Интернетометр от Яндекса; Мегабитус от TelecomDaily, QMS от Ростелеком; Линкметр, OpenSpeedTest и т.п.
С декабря 2025 года сервис по замеру скорости интернета появится и в Госуслугах, узнали Известия. Данные измерений получит пользователь и госструктуры. Сервис основан на ПО Мегабитуса, переработанном компанией с учетом повышенных требований безопасности к IT-системам Госуслуг. Работы по интеграции продолжались с 2024 года.
Как ожидается, пользователь сможет делать разовые замеры или включить опцию регулярного проведения измерений. Минцифры, получая массив данных об измерениях, сможет работать с операторами над повышением качества услуг там, где это особенно необходимо.
Необходимое серверное ПО новой услуги развернуто и на серверах операторов связи Б4.
Идея нового сервиса – сделать его унифицированным и официальным. Операторы нуждаются в таком сервисе, чтобы ссылаться на него в сравнении качества своих услуг с качеством услуг конкурентов в том или ином населенном пункте. Они нередко используют данные о доступных абонентам скоростях в качестве маркетингового инструмента продвижения. Регулятору тоже интересно «держать руку на пульсе», получая информацию, например, о том, что где-то качество услуг оказывается ниже регуляторных норм.
А что же Мегабитус? Останется ли он как самостоятельный сервис после появления своего государственного клона? Да, останется.
Если новым сервисом станут пользоваться более-менее активно, было бы неплохо, если бы к нему прикрутили хорошую аналитику с визуализатором, и можно было бы смотреть на карте страны – где и какие скорости доступны от того или иного оператора. Это позволило бы оценивать какой их операторов в целом интегрально дает лучший сервис, в том числе, по регионам. Жаль, если и эти сведения посчитают слишком ценными или чувствительными, чтобы предоставить их всем интересующимся темой. Для абонентов, включая бизнес-клиентов, это было бы неплохим подспорьем при принятии решения, услугами какого оператора пользоваться.
