Спутниковый интернет: SpaceX начнет запуск услуг сотовой связи Starlink 2-го поколения (D2D) в 2027 году

MForum.ru
25.01.2026,
Эта дата приведена в заявке компании в FCC. В сентябре SpaceX приобрела за $17 млрд частоты EchoStar (в частности, 1.9 ГГц и 2 ГГц). Но эта сделка планируется к завершению лишь в ноябре 2027 года (если SpaceX не пойдет на увеличение своих расходов по погашению долгов EchoStar ранее, чем обязана). И, конечно, SpaceX еще только предстоит развернуть соответствующую группировку спутников.
Новое созвездие SpaceX Starlink обещает обеспечивать качество услуг на смартфонах пользователей на уровне современной сети 5G первого поколения. В частности, скорости доступа должны будут вырасти примерно в 20 раз относительно текущего их уровня.
«Мы сможем обеспечить действительно высокоскоростной интернет для телефонов повсюду», — сказал вице-президент SpaceX Дэвид Голдман на мероприятии в декабре 2025 года. «Мы уже недалеко от того момента, когда с точки зрения потребителя вы даже не будете знать, что используете спутниковую систему».
Это, пока что, представляется мне чрезмерно оптимистичным сценарием, но все же, вполне очевидно, движение вперед идет и идет быстро.
Руководитель SpaceX подал заявку в FCC, поскольку регулятор рассматривает возможность проведения аукциона по продаже радиочастотного спектра от 3,98 до 4,2 ГГц, также известного как «верхний диапазон C», для беспроводных услуг следующего поколения. В заявке Голдман призвал FCC рассмотреть распределение этих частот как для «наземных, так и для неземных сетей», включая спутниковые услуги.
Он призывает FCC «содействовать развертыванию спутниковых услуг в диапазоне C, зарезервировав часть спектра в верхнем диапазоне C для использования спутниками следующего поколения на основе гибкого использования».
«Комиссия больше не может позволить себе рассматривать спутниковые услуги наряду с наземными сетями как нечто второстепенное или экзотический эксперимент», — добавил он.
«Спутниковое покрытие должно стать неотъемлемым элементом планирования Комиссии в каждом наземном беспроводном диапазоне, чтобы гарантировать всем американцам повсеместный и надежный доступ к сети».
Пожалуй, стоит согласиться с этим тезисом. Спутниковые услуги больше не «экзотический эксперимент», или по крайней мере перестанут такими быть в ближайшую пару лет. К сожалению, пока что это коснется не всех людей на планете, а только жителей отдельных технологически успешных стран.
по материалам PCmag
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: спутниковый интернет SpaceX Starlink D2D второе поколение
--
Публикации по теме:
25.01. [Новости компаний] Спутниковый интернет: В США усилится конкуренция на рынке услуг мобильного интернета - AST SpaceMobile планирует запустить 45-60 спутников BlueBird в 2026 году / MForum.ru
24.01. [Новости компаний] Спутниковый интернет: Более 2500 самолетов получили или скоро получат терминалам Starlink / MForum.ru
20.01. [Новости компаний] Спутниковый интернет: Американская SpaceX взбаламутила тихое болотце британских провайдеров фиксированного интернет-доступа / MForum.ru
12.01. [Новости компаний] Спутниковый интернет: Китай намерен отстоять «свою» часть орбитального ресурса / MForum.ru
06.01. [Новости компаний] Спутниковый интернет: Starlink начинает снижение – компания переместит широкополосные спутники Starlink на орбиту 480 км / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru