Спутниковый интернет: SpaceX начнет запуск услуг сотовой связи Starlink 2-го поколения (D2D) в 2027 году

Эта дата приведена в заявке компании в FCC. В сентябре SpaceX приобрела за $17 млрд частоты EchoStar (в частности, 1.9 ГГц и 2 ГГц). Но эта сделка планируется к завершению лишь в ноябре 2027 года (если SpaceX не пойдет на увеличение своих расходов по погашению долгов EchoStar ранее, чем обязана). И, конечно, SpaceX еще только предстоит развернуть соответствующую группировку спутников.

Новое созвездие SpaceX Starlink обещает обеспечивать качество услуг на смартфонах пользователей на уровне современной сети 5G первого поколения. В частности, скорости доступа должны будут вырасти примерно в 20 раз относительно текущего их уровня.

«Мы сможем обеспечить действительно высокоскоростной интернет для телефонов повсюду», — сказал вице-президент SpaceX Дэвид Голдман на мероприятии в декабре 2025 года. «Мы уже недалеко от того момента, когда с точки зрения потребителя вы даже не будете знать, что используете спутниковую систему».

Это, пока что, представляется мне чрезмерно оптимистичным сценарием, но все же, вполне очевидно, движение вперед идет и идет быстро.

Руководитель SpaceX подал заявку в FCC, поскольку регулятор рассматривает возможность проведения аукциона по продаже радиочастотного спектра от 3,98 до 4,2 ГГц, также известного как «верхний диапазон C», для беспроводных услуг следующего поколения. В заявке Голдман призвал FCC рассмотреть распределение этих частот как для «наземных, так и для неземных сетей», включая спутниковые услуги.

Он призывает FCC «содействовать развертыванию спутниковых услуг в диапазоне C, зарезервировав часть спектра в верхнем диапазоне C для использования спутниками следующего поколения на основе гибкого использования».

«Комиссия больше не может позволить себе рассматривать спутниковые услуги наряду с наземными сетями как нечто второстепенное или экзотический эксперимент», — добавил он.

«Спутниковое покрытие должно стать неотъемлемым элементом планирования Комиссии в каждом наземном беспроводном диапазоне, чтобы гарантировать всем американцам повсеместный и надежный доступ к сети».

Пожалуй, стоит согласиться с этим тезисом. Спутниковые услуги больше не «экзотический эксперимент», или по крайней мере перестанут такими быть в ближайшую пару лет. К сожалению, пока что это коснется не всех людей на планете, а только жителей отдельных технологически успешных стран.

