Спутниковый интернет: Более 2500 самолетов получили или скоро получат терминалам Starlink

Оценка включает не только авиалайнеры, но и частные самолеты и бизнес-джеты. Перечислю авиакомпании, уже использующих Starlinlk или заключивших контракты на обеспечение своих бортов терминалами SpaceX:
Крупные авиагруппы (Lufthansa, Qatar Airways) внедряют Starlink как ключевое улучшение сервиса, предлагая его бесплатно пассажирам бизнес-класса.
Прогноз Valour Consultancy на 2034 года - более 7000 самолетов коммерческой авиации (~39% рынка) придется на SpaceX. Конкуренция растет, например, на рынок выходят гибридные решения (LEO+GEO) от Intelsat, Panasonic, а к 2028 году ожидается серьезный конкурент — Amazon Kuiper.
Но услуга будет доступна не всем. В частности, сегмент low-cost-авиакомпаний может остаться недоступным: яркий пример — Ryanair, который отказался от Starlink, ссылаясь на дополнительные расходы на топливо (0.3-2%) из-за веса и аэродинамики антенны.
Созвездие Starlink обеспечивает связь также и на судах. Бизнес-модель активно развивается через партнерскую сеть: более 100 специализированных реселлеров (Marlink, Speedcast и др.) занимаются установкой и обслуживанием. По оценкам Valour Consultancy, к концу 2025 года сервисом Starlink в той или иной форме пользуется более 70 000 коммерческих судов.
💎 Чем далее, тем более Starlink превращается из компании, оказывающей «услуги» интернет-доступа в инфраструктурную компанию, в глобальную коммуникационную инфраструктуру. Интернет – одна из наиболее важных услуг, которая необходима практически каждому жителю планеты. Учитывая глобальность покрытия – это делает спутниковые созвездия одной из наиболее важных инфраструктур, наряду с водо- и электроснабжением, канализацией и снабжением продовольствием.
теги: спутниковый интернет SpaceX Starlink связь на борту самолета интернет на борту самолета интернет на борту судов
