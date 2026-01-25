Спутниковый интернет: Более 2500 самолетов получили или скоро получат терминалам Starlink

25.01.2026, MForum.ru

Оценка включает не только авиалайнеры, но и частные самолеты и бизнес-джеты. Перечислю авиакомпании, уже использующих Starlinlk или заключивших контракты на обеспечение своих бортов терминалами SpaceX:

Air Baltic

Air France

Air New Zealand

Alaska Airlines

British Airways

Emirates

flydubai

Hawaiian Airlines

JSX

Lufthansa

Qatar Airways

Scandinavian Airlines

United Airlines

Virgin Atlantic

WestJet

ZipAir

Крупные авиагруппы (Lufthansa, Qatar Airways) внедряют Starlink как ключевое улучшение сервиса, предлагая его бесплатно пассажирам бизнес-класса.

Прогноз Valour Consultancy на 2034 года - более 7000 самолетов коммерческой авиации (~39% рынка) придется на SpaceX. Конкуренция растет, например, на рынок выходят гибридные решения (LEO+GEO) от Intelsat, Panasonic, а к 2028 году ожидается серьезный конкурент — Amazon Kuiper.

Но услуга будет доступна не всем. В частности, сегмент low-cost-авиакомпаний может остаться недоступным: яркий пример — Ryanair, который отказался от Starlink, ссылаясь на дополнительные расходы на топливо (0.3-2%) из-за веса и аэродинамики антенны.

Созвездие Starlink обеспечивает связь также и на судах. Бизнес-модель активно развивается через партнерскую сеть: более 100 специализированных реселлеров (Marlink, Speedcast и др.) занимаются установкой и обслуживанием. По оценкам Valour Consultancy, к концу 2025 года сервисом Starlink в той или иной форме пользуется более 70 000 коммерческих судов.

💎 Чем далее, тем более Starlink превращается из компании, оказывающей «услуги» интернет-доступа в инфраструктурную компанию, в глобальную коммуникационную инфраструктуру. Интернет – одна из наиболее важных услуг, которая необходима практически каждому жителю планеты. Учитывая глобальность покрытия – это делает спутниковые созвездия одной из наиболее важных инфраструктур, наряду с водо- и электроснабжением, канализацией и снабжением продовольствием.

