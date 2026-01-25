Спутниковый интернет: Более 2500 самолетов получили или скоро получат терминалам Starlink

MForum.ru

Спутниковый интернет: Более 2500 самолетов получили или скоро получат терминалам Starlink

25.01.2026, MForum.ru

Оценка включает не только авиалайнеры, но и частные самолеты и бизнес-джеты. Перечислю авиакомпании, уже использующих Starlinlk или заключивших контракты на обеспечение своих бортов терминалами SpaceX:

  • Air Baltic
  • Air France
  • Air New Zealand
  • Alaska Airlines
  • British Airways
  • Emirates
  • flydubai
  • Hawaiian Airlines
  • JSX
  • Lufthansa
  • Qatar Airways
  • Scandinavian Airlines
  • United Airlines
  • Virgin Atlantic
  • WestJet
  • ZipAir

Крупные авиагруппы (Lufthansa, Qatar Airways) внедряют Starlink как ключевое улучшение сервиса, предлагая его бесплатно пассажирам бизнес-класса.

Прогноз Valour Consultancy на 2034 года - более 7000 самолетов коммерческой авиации (~39% рынка) придется на SpaceX. Конкуренция растет, например, на рынок выходят гибридные решения (LEO+GEO) от Intelsat, Panasonic, а к 2028 году ожидается серьезный конкурент — Amazon Kuiper.

Но услуга будет доступна не всем. В частности, сегмент low-cost-авиакомпаний может остаться недоступным: яркий пример — Ryanair, который отказался от Starlink, ссылаясь на дополнительные расходы на топливо (0.3-2%) из-за веса и аэродинамики антенны.

- -

Созвездие Starlink обеспечивает связь также и на судах. Бизнес-модель активно развивается через партнерскую сеть: более 100 специализированных реселлеров (Marlink, Speedcast и др.) занимаются установкой и обслуживанием. По оценкам Valour Consultancy, к концу 2025 года сервисом Starlink в той или иной форме пользуется более 70 000 коммерческих судов. 

- - 

💎 Чем далее, тем более Starlink превращается из компании, оказывающей «услуги» интернет-доступа в инфраструктурную компанию, в глобальную коммуникационную инфраструктуру. Интернет – одна из наиболее важных услуг, которая необходима практически каждому жителю планеты. Учитывая глобальность покрытия – это делает спутниковые созвездия одной из наиболее важных инфраструктур, наряду с водо- и электроснабжением, канализацией и снабжением продовольствием. 

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: спутниковый интернет SpaceX Starlink связь на борту самолета интернет на борту самолета интернет на борту судов

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

15.12. [Новости компаний] Спутниковая связь: NetJets - интернет от Starlink появится на 600 частных самолетах / MForum.ru

15.08. [Новости компаний] Спутниковая связь: Saudia Airlines готовится подписать сделку со Starlink - более 140 бортов получат сервис связи / MForum.ru

22.01. [Новости компаний] Связь на транспорте: На самолетах ATR терминалы доступа к Starlink станут стандартным оборудованием / MForum.ru

28.03. [Новости компаний] Спутниковая связь: Eutelsat OneWeb заключила контракт на подключение бизнес-авиации с дочкой Boeing / MForum.ru

31.08. [Новости компаний]  Связь на борту: Трансаэро выбрало зарубежных провайдеров - с адекватными ценами! / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru

23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru

22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru

21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru

21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru

21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru

20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru

20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru

20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru

19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru

19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru

19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru

15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: